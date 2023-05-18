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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Умные часы Mibro watch Lite2 с автономностью в 12 суток доступны в магазине DNS
Модель с экраном типа AMOLED, защитой от влаги и звонками через Bluetooth
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В магазине DNS в России доступны для приобретения смарт-часы Mibro watch Lite2 размером 44,7 мм при толщине корпуса 11,2 мм. Отличительной характеристикой данной модели является возможность совершать телефонные звонки через Bluetooth. Выполнив подключение к смартфону, можно будет разговаривать по телефону посредством часов. Если вы не можете в данный момент говорить, можно поднять руку и выбрать из доступных вариантов быстрых ответов через СМС. Так звонящий узнает, что вы в данный момент заняты или что перезвоните позже.



Часы оснащены 2-ядерным процессором, частота которого достигает 240 МГц. Расход энергии у этого процессора минимальный. Используется экран типа AMOLED с диагональю 1,3 дюйма при разрешении HD. Плотность пикселей данного экрана равна 391 ppi. Поддерживается достаточно широкий цветовой диапазон и опция Always On Display. Выбирать можно из более чем 100 циферблатов, это делается при помощи головки на корпусе. Есть три варианта дизайна меню, выбирать которые можно двойным нажатием на главную кнопку.

На выбор доступны коричневый кожаный и чёрный силиконовый ремешки. Первый является элегантным предложением с улучшенной текстурой. Силиконовый ремешок защищён от влаги, пота и нагрева, чтобы давать коже дышать. Это позволяет без проблем носить часы на протяжении долгого времени, не снимая их с запястья.

Mibro watch Lite2 получили рейтинг защиты от влаги 2ATM. Металлический корпус плавно сливается со стеклом с незначительным изгибом. Любители активного образа жизни получат свыше 60 спортивных режимов. Если пользоваться GPS со смартфона, часы умеют записывать передвижения по карте, этими данными можно делиться с другими людьми. У женщин часы способны отслеживать менструальный цикл и овуляцию, у любых пользователей уровень сердцебиения, кислорода в крови, параметры сна и уровень стресса.



Несмотря на такую достаточно внушительную функциональность, часы могут работать без зарядки в течение 12 суток при смешанных нагрузках, свыше 60 суток в базовом режиме, 7,5 часов при воспроизведении аудио и 8 часов при использовании звонков по Bluetooth.

Mibro Lite2 в России продаются в магазине DNS с доставкой в течение двух дней. По причине высокого спроса уточняйте наличие часов перед покупкой. Также вы можете посетить интернет-магазин DNS или перейти по адресу https://www.mibrofit.com для получения дополнительной информации.

Купить Mibro watch Lite2

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