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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Электрическая зубная щётка Nandme NX8000 предлагается со скидкой более 50%
С её помощью вы сможете стать обладателем белоснежной улыбки
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Для здоровья полости рта необходимо минимум дважды в день чистить зубы. Помимо здоровья зубов и дёсен, это сбережёт вас от расходов на незапланированные посещения стоматологов. Если чистить зубы бывает лень, электрическая зубная щётка способна упростить этот процесс.

Модель Nandme NX8000 Sonic обладает мощным движком и может работать без зарядки на протяжении 200 дней. Она позволит без усилий почистить и отбелить зубы, устранив 99% зубного налёта, если пользоваться ей дважды в день. Данная мощная модель сейчас продаётся в магазине OZON со скидкой почти 55%, в течение ограниченного времени. Это означает, что она станет вашей за сумму в 3275 руб https://bit.ly/3MshEuT.

Nandme NX8000 Sonic доступна на распродаже в OZON



Nandme NX8000 Sonic обеспечивает высокий уровень чистки полости рта. Частота её колебаний достигает 41000 раз/мин, что позволяет качественно удалять налёт с самих зубов, промежутков между ними и с обратной стороны. Это обеспечивает профилактику зубных заболеваний, к тому же без налёта зубы станут белее.

NX8000 обладает интеллектуальным датчиком давления, чтобы вы не переусердствовали во время чистки зубов и дёсен. Если нажимать слишком сильно, зубная щётка завибрирует и загорится жёлтый индикатор. Это означает, что нужно прикладывать меньше сил, чтобы не повредить дёсны. Каждые три месяца загорается синий индикатор, напоминающай о том, что пришла пора менять насадку. На ней скапливаются бактерии, которые могут быть вредны для полости рта, если не сменить насадку на новую.



Используется индукционная зарядка, которой хватит на 200 дней работы. Это позволит брать с собой зубную щётку в дорогу, не тратя лишнее место на зарядное устройство.

NX8000 поддерживает пять режимов чистки зубов: чувствительный, чистый, белый, полировка и массаж. Среди них каждый найдёт вариант себе по вкусу, чтобы максимально эффективно чистить и отбеливать зубы, а также ухаживать за дёснами.

В комплекте поставки электрической зубной щётки NX8000 Sonic есть 12 насадок в отдельных упаковках. Если менять их каждые три месяца, этого комплекта хватит на три года, и не придётся искать их отдельно. Nandme уверена в качестве своего продукта и даёт три года послепродажного обслуживания. Если зубная щётка выйдет из строя не по вине пользователя, её можно будет бесплатно заменить.



Электрическая зубная щётка NX8000 Sonic позволит вам управлять здоровьем полости рта, сделает зубы более белыми, а улыбку более уверенной. Со скидкой в магазине OZON она станет доступной более широкому кругу покупателей. Щётка предлагается в чёрном и белом цветовых вариантах.

Купить Nandme NX8000 Sonic

#nandme
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