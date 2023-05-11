Аппарат с примечательным внешним видом позволит выделиться на фоне других моделей

Известный своими смартфонами бренд OUKITEL готовится начать продажи очередной недорогой модели. Относящийся к линейке смартфонов C аппарат C33 обладает элегантным кожаным покрытием и высокой производительностью. OUKITEL сообщает, что первые продажи стартуют на AliExpress 10 мая. Желающие могут стать обладателем C33 раньше других по цене $119,99, что на 50% ниже его стандартной стоимости. На выбор предлагаются три цветовых варианта: оранжевый, светло-голубой и тёмно-серый.Обычно в недорогих смартфонах сзади могут применяться материалы из пластика или металла. В отличие от них, C33 обладает покрытием из искусственной кожи. Этот материал способен выдержать каждодневное использование и обеспечивает приятные ощущения при касании. Толщина корпуса составляет 9,8 мм, весит аппарат 210 г. Скруглённые углы и обтекаемые края придают ему изящный внешний вид и позволяют удобнее держать в руке. Если вам нужно стильное устройство, C33 является одним из лучших подобных аппаратов в бюджетном ценовом сегменте.Аппарат обладает аккумулятором ёмкостью 5150 мАч. Благодаря ему смартфон способен работать в режиме ожидания до 250 часов, при телефонных разговорах 25 часов, при воспроизведении аудио 20 часов, при просмотре видео и в играх 6 часов. Это аккумулятор обеспечивает возможность работать, фотографировать или снимать видео на протяжении всего дня. 8-ядерный процессор, 8 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ГБ делают возможными многозадачную работу и быстрый запуск приложений. Объём хранилища благодаря картам памяти может быть увеличен ещё на 1 ТБ, чтобы хранить максимум файлов, фото и видео. Система Android 13 является наиболее современной на данный момент.Аппарат оснащён экраном формата HD+ (720 x 1600) с диагональю 6,8 дюйма и яркостью до 450 нит. Это обеспечивает комфортный просмотр при любом сценарии использования устройства. Для селфи и видеовызовов вы получите переднюю камеру с разрешением 5 Мп. Сзади находится основная камера 50 Мп на основе сенсора Samsung S5KJN1. Делаете вы обычные снимки, пейзажные, портретные, при слабом освещении, камеры смогут выдавать высокий уровень детализации и чёткости. Программное обеспечение предлагает разные режимы съёмки, включая портретный, панорамный, профессиональный, под разные сценарии применения.Наличие глобальных навигационных систем позиционирования GPS, Galileo, Glonass, BEIDOU не даст владельцам смартфона OUKITEL C33 заблудиться в пути. Поддерживаются разблокировка устройства отпечатком пальца и лицевая разблокировка. Среди других характеристик есть Bluetooth 5.0, функция OTG и два отсека для карт.OUKITEL C33 будет предлагаться по сниженной цене в магазине AliExpress с 10 по 14 мая. Его обычная цена составляет $239,98. Со скидкой аппарат станет вашим по цене $119,99. При оформлении заказа официальный представитель AliExpress даст дополнительную скидку в размере примерно $10. После 14 мая цена вернётся к обычной. Этот аппарат может стать отличным подарком на День матери, который уже не за горами.