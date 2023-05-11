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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Смартфон OUKITEL C33 с кожаным покрытием и камерой 50 Мп доступен со скидкой 10-14 мая
Аппарат с примечательным внешним видом позволит выделиться на фоне других моделей
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Известный своими смартфонами бренд OUKITEL готовится начать продажи очередной недорогой модели. Относящийся к линейке смартфонов C аппарат C33 обладает элегантным кожаным покрытием и высокой производительностью. OUKITEL сообщает, что первые продажи стартуют на AliExpress 10 мая. Желающие могут стать обладателем C33 раньше других по цене $119,99, что на 50% ниже его стандартной стоимости. На выбор предлагаются три цветовых варианта: оранжевый, светло-голубой и тёмно-серый.



Изощрённое мастерство и удобный захват

Обычно в недорогих смартфонах сзади могут применяться материалы из пластика или металла. В отличие от них, C33 обладает покрытием из искусственной кожи. Этот материал способен выдержать каждодневное использование и обеспечивает приятные ощущения при касании. Толщина корпуса составляет 9,8 мм, весит аппарат 210 г. Скруглённые углы и обтекаемые края придают ему изящный внешний вид и позволяют удобнее держать в руке. Если вам нужно стильное устройство, C33 является одним из лучших подобных аппаратов в бюджетном ценовом сегменте.



Высокая автономность и большой объём хранилища

Аппарат обладает аккумулятором ёмкостью 5150 мАч. Благодаря ему смартфон способен работать в режиме ожидания до 250 часов, при телефонных разговорах 25 часов, при воспроизведении аудио 20 часов, при просмотре видео и в играх 6 часов. Это аккумулятор обеспечивает возможность работать, фотографировать или снимать видео на протяжении всего дня. 8-ядерный процессор, 8 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ГБ делают возможными многозадачную работу и быстрый запуск приложений. Объём хранилища благодаря картам памяти может быть увеличен ещё на 1 ТБ, чтобы хранить максимум файлов, фото и видео. Система Android 13 является наиболее современной на данный момент.

Экран размером 6,8 дюйма и две камеры

Аппарат оснащён экраном формата HD+ (720 x 1600) с диагональю 6,8 дюйма и яркостью до 450 нит. Это обеспечивает комфортный просмотр при любом сценарии использования устройства. Для селфи и видеовызовов вы получите переднюю камеру с разрешением 5 Мп. Сзади находится основная камера 50 Мп на основе сенсора Samsung S5KJN1. Делаете вы обычные снимки, пейзажные, портретные, при слабом освещении, камеры смогут выдавать высокий уровень детализации и чёткости. Программное обеспечение предлагает разные режимы съёмки, включая портретный, панорамный, профессиональный, под разные сценарии применения.



Остальные характеристики

Наличие глобальных навигационных систем позиционирования GPS, Galileo, Glonass, BEIDOU не даст владельцам смартфона OUKITEL C33 заблудиться в пути. Поддерживаются разблокировка устройства отпечатком пальца и лицевая разблокировка. Среди других характеристик есть Bluetooth 5.0, функция OTG и два отсека для карт.



Стоимость и доступность

OUKITEL C33 будет предлагаться по сниженной цене в магазине AliExpress с 10 по 14 мая. Его обычная цена составляет $239,98. Со скидкой аппарат станет вашим по цене $119,99. При оформлении заказа официальный представитель AliExpress даст дополнительную скидку в размере примерно $10. После 14 мая цена вернётся к обычной. Этот аппарат может стать отличным подарком на День матери, который уже не за горами.

Купить OUKITEL C33

#oukitel
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