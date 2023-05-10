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Стоматологи уверяют, что зубную щётку нужно менять с периодичностью 3-4 месяца. В противном случае вместо пользы она начнёт приносить вред, поскольку на ней скапливаются бактерии.Если вы собираетесь следовать этому совету, можете использовать умную электрическую зубную щётку. Nandme NX 6000 Sonic Electric Toothbrush доступна на распродаже в магазине AliExpress по цене $17,99 ($15,99 с промокодом) вместо обычных $24,99 и предлагается с 12 насадками в комплекте поставки.Отличительные черты электрической зубной щётки NX 6000 Sonic описаны ниже.Классической зубной щёткой может быть непросто полноценно очистить полость рта. NX 6000 имеет преимущество в виде до 40000 вибраций в минуту. Она создаёт микропузырьки, проникающие глубоко между зубами, чтобы лучше чистить их и отбеливать. Это даст возможность избавиться от остатков пищи и зубного налёта.NX 6000 имеет три режима чистки зубов: чистый, отбеливающий и щадящий. Этого должно хватить для людей с разными потребностями.Пользователи многих моделей электрических зубных щёток недовольны малым сроком их службы, из-за чего часто приходится заряжать их. NX 6000 способна работать на протяжении 80 дней и полностью заряжается за 4 часа через порт USB-C.Даже если вы забудете взять с собой зарядное устройство, можно использовать зарядку от смартфона. Это позволит носить с собой меньше вещей.В комплект поставки электрической зубной щётки NX 6000 входят 12 насадок. В результате не придётся тратить время и деньги на покупкку насадок отдельно. Стоматологи рекомендуют менять зубные щётки или насадки каждые 3 месяца. Нетрудно посчитать, что 12 насадок в таком случае хватит на 3 года.Вместе с покупкой NX 6000 Sonic Electric Toothbrush вы получите 3 года обслуживания с возможностью бесплатной замены. Если с качеством продукта возникнут проблемы, можно будет отправить в службу поддержки видео с их описанием. После этого Nandme бесплатно пришлёт новую электрическую зубную щётку.Не упустите шанс стать обладателем отличной зубной щётки Nandme NX 6000 по сниженной стоимости. Она будет доступна со скидкой в период с 10 по 14 мая. Зайдите в магазин AliExpress и выполните поиск по запросу «NX 6000».Промокод на скидку в 2$: