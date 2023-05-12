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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Аккумуляторный пылесос Redroad 17 (V17) предлагает большие возможности по малой цене
Устройство с двумя роликовыми щётками быстро сделает ваш дом чистым
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Бренд Redroad продолжает продажи своего ручного аккумуляторного пылесоса Redroad 17 (V17). Это устройство призвано помочь вам в уборке дома, делая его чище без лишних усилий.



Обладатели этого пылесоса получат инновационную конструкцию щётки с двойным роликом, что обеспечивает повышение мощности всасывания на 400% по сравнению со среднестатистическим пылесосом. Щётки приводятся в движение независимым двигателем мощностью 450 Вт и вращаются навстречу друг другу. Это позволяет собирать мусор любых видов спереди и сзади. Двигатель бесщёточный, что сокращает уровень трения и шума. Применяется мандала из полимерного хлопка с шумоподавлением, устраняющая высокочастотные звуки. Плотно подогнанные компоненты корпуса также снижают уровень вибрации и шума.



Мощность всасывания достигает 26500 Па. Вращающаяся щётка обеспечивает эффективное устранение пятен и защищена от намотки различных предметов на неё. При этом следует иметь в виду, что пылесос нельзя применять на ворсистых коврах и влажном полу.



Чтобы не подвергать пользователя воздействию пыли, пылесос обладает двойным кольцевым фильтром HEPA, способным устранить мельчайшие частицы, что должны оценить аллергики. Используется пятикратная фильтрующая система Mantolo третьего поколения. Удаляется пыль размером до 0,1 микрона, что обеспечивает уровень фильтрации в 99,97%, как у медицинского оборудования. Это позволит избежать появления проблем со здоровьем из-за пыли. Ещё используется фильтрующий элемент с активированным углем, который повышает адсорбционную способность и эффективно удаляет запах.



Убираться в самых труднодоступных местах позволит гибкое колено. Пылесос способен вращаться на 360°, что увеличивает эффективность уборки помещений. Щётки обладают диодной подсветкой, которая даёт возможность хорошо разглядеть весь мусор перед ними. Этот пылесос во время уборки не имеет мёртвых зон и способен убирать мусор даже из сложных углов. Благодаря весу всего 1,62 кг его легко носить с собой одной рукой.



Redroad 17 оснащён многочисленными аксессуарами. Также у него есть интуитивно понятный экран. Он цветной и способен показывать информацию на 13 языках и отображать текущую мощность и режимы работы. Доступна блокировка одной кнопкой.



Пылесосом можно пользоваться внутри автомобилей благодаря светоизлучающей плоской всасывающей трубке, убирать с его помощью детские коляски, облучая пыль. Настенное крепление позволяет хранить аксессуары в одном месте.



Имеется щётка для удаления клещей, с помощью которой можно чистить кровати и другие поверхности. Телескопический шланг даст возможность чистить холодильники, книжные полки, потолки. Плоская щётка 2 в 1 хорошо убирает неровные поверхности вроде игровых клавиатур. Насадка с широким наконечником позволяет чистить ящики и шкафы. Стойка для настенной зарядки обеспечивает несколько режимов зарядки.



Аккумулятор пылесоса съёмный и извлекается одним нажатием на кнопку. Так вы сможете легко заменить его и продолжить уборку больших помещений.



Redroad 17 представляет собой элегантное и мощное устройство с продвинутыми технологиями и многочисленными аксессуарами. Для подобных возможностей его стоимость может считаться умеренной. К тому же существует ещё более дешёвая модель Lite, которая отличается только меньшим числом аксессуаров в комплекте поставки. Остальные её характеристики такие же, как описаны выше.

Купить Redroad 17

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