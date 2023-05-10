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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Защищённый смартфон KingKong Power с рейтингами IP68 и IP69K поступает в продажу
Аппарат с аккумулятором 10600 мАч и очень ярким фонариком
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10 мая состоится международный релиз защищённого смартфона KingKong Power Rugged. Путешественники и любители активного отдыха получат ещё больший выбор среди мобильных устройств подобного рода. KingKong Power обладает рядом продвинутых возможностей, что привлекает к нему внимание любителей производительности, прочности и универсальности.

Одной из сильных сторон KingKong Power является аккумулятор ёмкостью 10600 мАч. Он обеспечит работоспособность устройства во время самых длительных путешествий и приключений. Зарядка мощностью 33 Вт и обратная зарядка позволят быстро заряжать смартфон и другие устройства от него.



Ещё одной характеристикой аппарата является двойной светодиодный фонарик. Он предлагает яркость до 5000 люмен, что позволит разглядеть окружение при слабом освещении. Задняя камера с разрешением 48 Мп сочетается с камерой инфракрасного ночного зрения с разрешением 20 Мп. Вместе они дадут возможность получать качественные снимки и видео даже в темноте.

Что касается основных отличительных черт устройства, оно обладает рейтингами защиты IP68 и IP69K. Это делает его устойчивым перед жидкостями, пылью и другими элементами. За скорость работы отвечает 8-ядерный процессор MTK8788, объём оперативной памяти составляет 16 ГБ, объём хранилище 256 ГБ. Доступен стандарт связи NFC и сканер отпечатков пальцев сбоку.

Желающие получить KingKong Power раньше остальных имеют такую возможность. С 10 по 14 мая устройство будет доступно по цене $139,99. Не упустите возможность стать его обладателем и закажите KingKong Power уже сегодня!

Официальный сайт KingKong Power

Купить KingKong Power

#cubot #kingkong power
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