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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Планшет Teclast T40S с 8 ГБ памяти с 10 по 15 мая будет доступен по сниженной цене
Высокопроизводительное и лёгкое устройство для энтузиастов цифровых продуктов
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10 мая в магазине AliExpress начнутся продажи планшетного компьютера Teclast T40S. Это устройство позиционируется в первую очередь как планшет для цифровых развлечений, чему способствует ламинированный экран с разрешением 2К, 8 ГБ оперативной памяти, хранилище 128 ГБ типа UFS 2.1. Также поддерживается установка карт памяти microSD размером до 1 ТБ.



Это планшет толщиной всего 8 мм и весом 469 г с восьмиядерным процессором MediaTek MT8183 A73, который работает на операционной системе Android 12. Процессор состоит из четырёх производительных ядер A73 и четырёх экономичных A53. Выпускается он на техпроцессе 12 нм.



Диагональ экрана IPS составляет 10,4 дюйма, разрешение 2000 х 1200, плотность пикселей 225 ppi. Частота экрана достигает 120 Гц. Металлический корпус нейтрально серого цвета достаточно прочный, чтобы планшет прослужил вам много лет.



Большой по меркам планшетов объём оперативной памяти позволяет запускать тяжёлые программы или множество приложений одновременно. За высокую скорость обработки графики отвечает GPU Mali-G72 MP3. Это позволяет поддерживать такие программные возможности, как разделение экрана для многозадачной работы, режим чтения, тёмный режим и режим защиты глаз.



Производитель обещает отзывчивость интерфейса, конфиденциальность данных и родительский контроль. Также для защиты данных предназначается лицевое распознавание. Если вы захотите не только потреблять контент, но и создавать его, к планшету можно подключить клавиатуру.



Если вы надумаете снимать на планшет, для этого имеется задняя камера с разрешением 13 Мп. Для общения по видеосвязи и селфи есть передняя камера с разрешением 5 Мп.



За продолжительность работы отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, который заряжается через порт USB-C. Также вы получаете двухполосный Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и спутниковую навигацию.



Успейте стать обладателем Teclast T40S по цене $129,99 вместо обычной $139,99. Подобная стоимость будет предлагаться с 10:00 10 мая по 10:00 15 мая по московскому времени.

Купить Teclast T40S

#teclast
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