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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Готовится к релизу флагманский защищённый смартфон Blackview BV9300 с аккумулятором 15080 мАч
Аппарат с современным лазерным дальномером, фонариком, 21 ГБ памяти
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Быстро набирающий популярность в мире высоких технологий бренд Blackview известен своими защищёнными смартфонами. Они способны неделями, месяцами и годами работать в тяжёлых условиях окружающей среды. Этому не помешают влага, грязь, удары, камни и падения. Прочность является не единственным достоинством смартфонов Blackview. В ближайшем будущем будет представлен флагманский аппарат 2023 года под названием Blackview BV9300. Он предложит лазерный дальномер, фонарик, объём оперативной памяти до 21 ГБ и хранилище 256 ГБ. Работает устройство на 8-ядерном процессоре Helio G99 и обладает аккумулятором ёмкостью 15080 мАч. Ещё у него есть камеры 50 Мп и 32 Мп с программным обеспечением ArcSoft® 3.0. Обладатели этого смартфона получат повышенную прочность, продолжительность работы, плавность программного обеспечения и качественные камеры.



Современный лазерный дальномер и фонарик станут главными новшествами этого устройства

В компании Blackview обратили внимание на потребности части пользователей. Например, они хотят измерять расстояние, что может пригодиться при ремонте, строительстве, на отдыхе при установке палаток и т.д. BV9300 обладает встроенным инструментом для подобных измерений. Лазерный дальномер способен измерять с точностью 1 мм всего за 0,3 секунды. Это может быть востребовано при планировке внутреннего пространства или в экстремальных видах спорта. В любом случае, BV9300 обеспечит точное измерение длины, площади и объёма до 40 м.



Если вы путешествуете по ночам или заглядываете в пещеры, пригодится фонарик яркостью в 100 люмен. Он может светить на расстоянии до 10 м. Сигнал SOS поможет привлечь к себе внимание в случае чрезвычайных ситуаций, что может спасти жизнь.



Аккумулятор 15080 мАч даёт до 76 дней в режиме ожидания и 84 часа телефонных разговоров

Если вам придётся вызывать экстренные службы или нужна навигация, BV9300 получает энергию для этого от внушительного твердотельного аккумулятора ёмкостью 15080 мАч. Он обеспечивает 76 дней работы в режиме ожидания, что равнозначно путешествию на расстоянии до 8280 км без зарядки. Чтобы вы не заблудились, навигация и компас смогут работать до 575 часов. Взаимодействовать с аппаратом можно даже в перчатках при отрицательных температурах до -30°C.



8-ядерный Helio G99 на техпроцессе 6 нм, оперативная память объёмом до 21 ГБ и хранилище 256 ГБ, адаптивная частота обновления экрана до 120 Гц

Чтобы работать максимально плавно, впервые у этого производителя аппарат обладает 8-ядерным чипом MediaTek Helio G99, который производится на техпроцессе 6 нм. Здесь есть два крупных вычислительных ядра Arm Cortex-A76 с частотой до 2,2 ГГц и шесть экономичных ядер Cortex-A55, которые работают на частоте до 2 ГГц. Технология Atomic Memory и объём оперативной памяти до 21 ГБ в полтора раза поднимают плавность работы устройства.



Объём встроенного хранилища составляет 256 ГБ, а ещё можно поставить карту памяти TF объёмом максимум 1 ТБ. Это даст возможность сохранять больше фотографий, видеороликов и файлов в путешествиях и дома.

Улучшенные камеры 50 Мп и 32 Мп применяют алгоритмы ArcSoft 3.0

На этом аппарате можно снимать качественные снимки как на открытом воздухе, так и при слабом освещении. BV9300 становится первым смартфоном этого производителя с передней камерой 32 Мп с сенсором Samsung®, а также с задней камерой Samsung® 50 Мп. Размер сенсора 1/2,8 дюйма поднимает светочувствительность на 25%, чтобы выдавать качественные снимки, в том числе в темноте. Большой аккумулятор позволяет вести съёмку на протяжении 17 часов. Видеоблогеры имеют возможность снимать в формате 2K с режимом украшения.



Программный алгоритм ArcSoft® 3.0 улучшает качество снимков на 17%. Улучшенные режимы HDR, 360-градусная панорама, режим красоты, портретный, ночной и подводный выдают снимки профессионального уровня в любом окружении.

Надёжные инсайдеры утверждают, что Blackview BV9300 будет представлен 10 мая. Перейдите по ссылке, чтобы получить дополнительную информацию.
#blackview
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