Защищённый смартфон для любителей активного образа жизни представят 10 мая

Вниманию пользователей предлагается защищённый смартфон Cubot KingKong Power, который можно смело брать с собой в любое приключение, получив при этом мощность и производительность. Мировая премьера этого аппарата на AliExpress состоится 10 мая.За счёт корпуса повышенной прочности и передовых технологий KingKong Power способен справиться перед с любой поставленной перед ним задачей. Он защищён от влаги, пыли и может пережить падения, что делает его пригодным для использования на открытом пространстве. Фонарик на основе двойного светодиода позволит получить свет в самых тёмных местах, так что данный аппарат пригодится не только в дневных, но и в ночных прогулках.KingKong Power является не просто ещё одним из множества защищённых смартфонов. Он силён как снаружи, так и внутри. Ёмкость аккумулятора составляет 10600 мАч, объём оперативной памяти 16 ГБ, объём хранилища 256 ГБ. С такими показателями долго не придётся беспокоиться о том, что аккумулятор разрядится или не хватит места для хранения ваших файлов. Тем более что можно при желании установить карту памяти объёмом до 1 ТБ.Экран с диагональю 6,5 дюйма FHD+ обладает вырезом под переднюю камеру и выдаёт чистое изображение, что повышает привлекательность устройства для просмотра потокового видео и мобильных игр. Любите вы смотреть кино или предпочитаете проводить время в социальных сетях, этот экран не разочарует.Основная камера KingKong Power обладает разрешением 48 Мп, передняя 16 Мп. Благодаря этому в походах вы не только будете оставаться на связи, но и сможете увековечить впечатления на фото и видео. Устройство работает под управлением системы Android 13, что обеспечивает самую современную функциональность и обновления безопасности.Вы можете стать обладателем идеального защищённого смартфона для любителей активного образа жизни уже в ближайшее время. Для этого необходимо оформить предварительный заказ и вы получите возможность принять участие в розыгрыше десяти бесплатных экземпляров Cubot KingKong Power. С этим устройством вы сможете без опасений пуститься в любую авантюру.