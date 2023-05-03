Анонс будет показан 10 мая на YouTube

Художников и графических дизайнеров скоро ждёт интересный анонс! Бренд XPPen готовится анонсировать в мае новую серию своих устройств, которые обещают стать по-настоящему революционными. Мероприятие с глобальным анонсом пройдёт 10 мая в 20:00 по московскому времени. Его проведёт директор бренда XPpen и оно будет показано на YouTube.Бренд XPPen неоднократно выпускал инновационные новинки. На этот раз ставка делается на чувствительность к силе нажатия. Это важная для творческих людей характеристика, которая достигает 8192 степеней. Будет интересно посмотреть, что необычного XPPen предложит на этот раз.Это ещё не всё. Для цифровых художников экран не менее важен, чем стилус. Разработчики из XPPen наверняка приложили много усилий при создании внешнего вида своих новых продуктов.Все поклонники XPPen скоро получат эксклюзивный цифровой актив под названием Discord Badge Rights. Он позволит выделяться в сообществе XPEn, придавая каждому пользователю индивидуальность и обеспечивая увлекательные виды активности.В общем, XPPen готовится к прорыву благодаря нескольким новым продуктам. Не пропустите анонс!