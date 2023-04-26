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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Скоро начнутся продажи ручного пылесоса Redroad 17(V17)
Пылесос Redroad 17 обеспечит качественную и удобную уборку вашего дома
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Бренд Redroad готовится начать продажи аккумуляторного пылесоса Redroad 17(V17). Его отличительной чертой является уборка всего дома за один раз благодаря многочисленным доступным аксессуарам, среди которых есть несколько насадок.



Пылесос обладает инновационной конструкцией щётки для уборки пола, где используются два ролика, убирающих в два раза большую поверхность. Они приводятся в движении независимым двигателем и вращаются навстречу друг другу, собирая мусор спереди и сзади. Это помогает убрать с пола любой вид мусора и повышает производительность уборки на 400%.



Во время уборки Redroad 17 способен вращаться на 360°, что обеспечивает повышенную эффективность. Щётка обладает подсветкой, чтобы видеть мусор перед ней. Также есть гибкое колено, которое позволяет пылесосить под кроватью и в прочих труднодоступных местах. Redroad 17 эффективно устраняет с пола пятна и не наматывает на щётку предметы. Он без проблем убирает мусор в углах и не имеет мёртвых зон. Пользоваться этим пылесосом так же легко, как просто ходить по дому. Пылесос весит лишь 1,62 кг, что позволяет легко перемещать его одной рукой.



Мощность всасывания ручного пылесоса Redroad 17 достигает 26500 Па (155 Вт) при мощности двигателя 450 Вт, что превосходит возможности традиционных пылесосов и пылесосов с одним роликом. Двигатель бесщёточный, что сокращает уровень трения и шума.



Мандала из полимерного хлопка с шумоподавлением эффективно устраняет высокочастотные звуковые волны. Подвесной двигатель уменьшает уровень резонансного шума. Компоненты корпуса максимально плотно подогнаны друг к другу для уменьшения вибрации и шума, который не превышает 60 дБ.



Redroad 17 обладает цветным дисплеем, показывающим уровень мощности, режим работы и прочие данные. Пылесос можно заблокировать одним нажатием на кнопку.



Аллергики будут рады узнать, что от пыли их защитят два кольцевых фильтра HEPA. Они устранят пыль и мелкие частицы, защищая детей, пожилых людей и всех остальных. Применяется пятиступенчатая фильтрующая система Mantolo третьего поколения. Фильтры HEPA располагаются на её входе и выходе. Эффективность удаления пыли размером от 0,1 микрона достигает 99,97%.



Это фильтрация медицинского уровня, способная защитить чувствительных к пыли людей с астмой или ринитом. Также эта система защитит здоровье маленьких детей. Кроме того, использование фильтрующего элемента с активированным углём повышает адсорбционную способность и позволяет эффективно устранять неприятные запахи.



Настенное крепление даёт возможность аккуратно хранить аксессуары, чтобы не потерять их. Насадкой Luminous Flat Suction можно качественно пропылесосить все щели, а наличие в ней плоской светоизлучающей присоски делает её пригодной для уборки детских колясок.



Есть также щётка для удаления клещей, которой можно чистить кровати, диваны и другие поверхности. Телескопический шланг позволяет качественно убирать холодильники, потолки, книжные полки и тому подобные места. Этот же пылесос хорошо подходит для уборки внутри автомобилей в ограниченном пространстве.



Плоская щётка 2 в 1 делает V17 подходящим для очистки клавиатуры, пультов дистанционного управления и тому подобных гаджетов. Насадка с широким наконечником позволяет пылесосить ящики и шкафы.



Для хранения устойства имеется настенная зарядная стойка с несколькими режимами зарядками. Подобное разнообразие аксессуаров делает этот пылесос пригодным для разных сценариев применения разными людьми. Удобство повышает также наличие съёмного аккумулятора, который можно извлечь одним нажатием. Продолжительность работы полностью заряженного устройства достигает 60 минут. Ёмкость аккумулятора равна 4000 мАч, на полную зарядку потребуется 4 часа. Объём отсека для мусора составляет 600 мл.



Следует иметь в виду, что Redroad 17 нельзя очищать на ворсистых коврах и использовать на влажном полу.

Несмотря на все описанные выше достоинства, Redroad 17 обладает умеренной стоимостью по сравнению с конкурирующими предложениями. Существует также модель Lite, которая отличается лишь меньшим числом доступных насадок.

Купить Redroad 17

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