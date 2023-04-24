Nandme предлагает выбор из нескольких вариантов

Здоровая полость рта необходима каждому человеку, и добиться её поможет электрическая зубная щётка. Если вы ищете качественную модель по доступной цене, среди лучших вариантов можно назвать Nandme NX 8000 Sonic. Она не просто хорошо чистит зубы, но и учит делать это правильно.Стоматологи утверждают, что если переусердствовать при чистке зубов, можно повредить дёсны и стереть зубы. Результатом станет рецессия дёсен и чувствительность зубов к холодному и горячему. Зубная щётка NX 8000 обладает датчиком давления, который вибрирует и мигает жёлтым светом, предупреждая, когда вы чистите слишком долго или слишком сильно давите. Благодаря этому индикатору вы сможете привыкнуть чистить зубы с нужным нажимом.Также датчик давления в щётке NX 8000 напоминает о необходимости поменять насадку каждые 3 месяца. Об этом говорит синий индикатор, который поможет избежать бактериального заражения щётки после длительного использования.Стоматологи рекомендуют чистить зубы не меньше 2 минут. Чтобы добиться этого, NX 8000 обладает таймером. Каждые 30 секунд зубная щётка вибрирует, чтобы вы меняли участок чистки и не пропустили ни одного зуба.Качественные зубные щётки предлагают несколько режимов чистки, чтобы каждый пользователь выбрал наиболее удобный для себя вариант. NX 8000 имеет пять режимов: чувствительный, чистый, белый, полирующий и массажный. Это помогает обеспечить качественную ежедневную чистку и отбеливание зубов, выполнять массаж дёсен для обеспечения их здоровья.NX8000 обладает продолжительностью работы между зарядками до 200 дней. Вы сможете обойтись без зарядного устройства, отправляясь в длительные поездки.Обычно электрические зубные щётки продаются сами по себе, но в комплект поставки NX 8000 входят 12 насадок. Их хватит на 3 года непрерывного использования зубной щётки. Это даст возможность не искать и не тратиться на новые насадки.Производитель предлагает в течение 3 лет бесплатно обменять NX 8000. Если обнаружатся проблемы с качеством работы, можно снять это на видео и отправить его в службу поддержки, получив бесплатно новую такую же зубную щётку.Качественная звуковая электрическая зубная щётка NX8000 научит вас правильно чистить зубы и сейчас она доступна для покупки по сниженной цене. С 22 по 24 апреля ищите «NX 8000» или «Флагманский магазин Nandme» в магазине Ozon и покупайте зубную щётку по цене 3040 руб.