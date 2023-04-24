Здоровая полость рта необходима каждому человеку, и добиться её поможет электрическая зубная щётка. Если вы ищете качественную модель по доступной цене, среди лучших вариантов можно назвать Nandme NX 8000 Sonic. Она не просто хорошо чистит зубы, но и учит делать это правильно.
Лучшая электрическая зубная щётка в целом: Nandme NX 8000
Цена на Ozon: 3040 руб.
Датчик давления обеспечивает улучшенную защиту зубов
Стоматологи утверждают, что если переусердствовать при чистке зубов, можно повредить дёсны и стереть зубы. Результатом станет рецессия дёсен и чувствительность зубов к холодному и горячему. Зубная щётка NX 8000 обладает датчиком давления, который вибрирует и мигает жёлтым светом, предупреждая, когда вы чистите слишком долго или слишком сильно давите. Благодаря этому индикатору вы сможете привыкнуть чистить зубы с нужным нажимом.
Также датчик давления в щётке NX 8000 напоминает о необходимости поменять насадку каждые 3 месяца. Об этом говорит синий индикатор, который поможет избежать бактериального заражения щётки после длительного использования.
Двухминутный таймер позволит чистить зубы достаточно долго
Стоматологи рекомендуют чистить зубы не меньше 2 минут. Чтобы добиться этого, NX 8000 обладает таймером. Каждые 30 секунд зубная щётка вибрирует, чтобы вы меняли участок чистки и не пропустили ни одного зуба.
Пять режимов чистки под разные потребности
Качественные зубные щётки предлагают несколько режимов чистки, чтобы каждый пользователь выбрал наиболее удобный для себя вариант. NX 8000 имеет пять режимов: чувствительный, чистый, белый, полирующий и массажный. Это помогает обеспечить качественную ежедневную чистку и отбеливание зубов, выполнять массаж дёсен для обеспечения их здоровья.
200 дней работы без подзарядки
NX8000 обладает продолжительностью работы между зарядками до 200 дней. Вы сможете обойтись без зарядного устройства, отправляясь в длительные поездки.
12 насадок хватит на 3 года работы
Обычно электрические зубные щётки продаются сами по себе, но в комплект поставки NX 8000 входят 12 насадок. Их хватит на 3 года непрерывного использования зубной щётки. Это даст возможность не искать и не тратиться на новые насадки.
3 года бесплатной замены зубной щётки на новую
Производитель предлагает в течение 3 лет бесплатно обменять NX 8000. Если обнаружатся проблемы с качеством работы, можно снять это на видео и отправить его в службу поддержки, получив бесплатно новую такую же зубную щётку.
Качественная звуковая электрическая зубная щётка NX8000 научит вас правильно чистить зубы и сейчас она доступна для покупки по сниженной цене. С 22 по 24 апреля ищите «NX 8000» или «Флагманский магазин Nandme» в магазине Ozon и покупайте зубную щётку по цене 3040 руб.