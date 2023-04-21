Включение функции «Восстановление контекста памяти» может сократить длительность загрузки на 50% на материнских платах MSI X670/B650

Загрузка компьютера с процессором под сокет AM5 с включённым параметром EXPO/XMP занимает немалое время. Компания MSI выпустила пресс-релиз, согласно которому активация опции «Восстановления контекста памяти» позволит компьютерам загружаться быстрее.Судя по первым тестам, длительность загрузки уменьшилась с 43 секунд до 22 секунд. Использовался комплект оперативной памяти Kingston Fury Beast 2x16 ГБ с включенной EXPO DDR5-6000. Время измерялось от нажатия кнопки питания на компьютере до попадания на рабочий стол системы Windows 11.При этом рекомендуется иметь на материнской плате последнюю версию BIOS, поскольку в противном случае стабильная работа при включении функции восстановления контекста памяти не гарантирована.Память была установлена на материнской плате X670E Tomahawk WiFi, BIOS 131.