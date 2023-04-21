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Новости Hardware Роман Семёнов
20 апреля представлен самоочищающийся робот-пылесос ILIFE T10s
Устройство способно собирать мусор на протяжении двух месяцев
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20 апреля компания ILIFE Technology, являющаяся ведущим производителем инновационных бытовых устройств для уборки дома, представила свой очередной самоочищающийся робот-пылесос. Наряду с ним предлагается самоочищающаяся станция, что даёт возможность без участия пользователей убирать помещение на протяжении 60 дней.



Самоочищающаяся станция модели ILIFE T10s опустошает мусорный отсек пылесоса всего за 20 секунд при помощи технологии циклонного сбора пыли мощностью 20 кПа. Объём одноразового мешка для сбора пыли составляет 2,5 л, чего хватает на 60 дней уборки пыли и мусора.



Благодаря мощности всасывания 3000 Па пылесос способен легко устранять пыль из щелей и убирать стойкие пятна, одинаково качественно очищая полы и ковры.



При помощи навигации LiDAR пылесос быстро создаёт план этажей до пяти уровней. Пользователи получают доступ к индивидуальной уборке на каждом уровне и в каждом помещении. Расписание, мощность всасывания и другие параметры для каждого уровня можно устанавливать через приложение. Роботом можно управлять при помощи ассистента Google и Alexa.



За счёт сканирования на 360° и скорости сканирования 4K/с время создания карт сокращается вдвое. Это позволяет получить эффективные маршруты уборки и ничего не пропустить.



Продолжительность работы T10s достигает 150 минут, что позволяет за один раз убрать дом площадью 200 м². Если вы не хотите вести уборку в определённых участках, можно указать их.

Купить ILIFE T10s можно на:
Aliexpress 21423.2 руб (цена с купоном, зависит от курса валют)
OZON 25990 руб
Wildberries 25995 руб.

Созданная в 2010 году компания ILIFE успела стать одним из ведущих мировых производителей роботов-пылесосов, поломоечных машин, ручных пылесосов и тому подобных бытовых устройств для уборки. Её продукты призваны сделать жизнь миллионов людей по всему миру проще. Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт производителя.
#ilife
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