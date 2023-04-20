14 апреля стало последним днём проведения Российской недели технологий (RWHT). На этой выставке были показаны не только ведущие продукты от компаний со всего мира с рынка потребительской электроники, активного отдыха, спорта, компактных бытовых устройств и электроники для автомобилей, но и устройства умного дома, персональной стирки и уборки помещений. Статистика утверждает, что выставку посетили свыше 100 тысяч человек. Главным образом это были любители передовых технологий, представители СМИ, авторитетные в технологических кругах люди, руководители компаний-производителей и распространителей, профессионалы из других сфер деятельности.
Nandme является известным профессиональным брендом по выпуску продуктов для ухода за полостью рта. Для него участие в выставке нынешнего года стало дебютом. Компания представила такие продукты, как электрические зубные щетки Clean Sonic, зубная нить с автоматическим выбросом, фен и другие. Распространители, представители прессы и любители технологий проверили достоинства этих продуктов на себе и поставили им высокие оценки.
Один известный в технологической среде блогер проверил работу электрической зубной щётки NX 7000. По его словам, это красивое устройство с многочисленными режимами чистки зубов, что делает её пригодной для людей с чувствительными деснами. Другому посетителю приглянулась чёрная зубная щётка NX 9000, которую он назвал высококачественным продуктом. Одним из её достоинств являются 12 насадок в комплекте поставки, так что он решил купить одну своему отцу.
Помимо привлекательного дизайна, электрические зубные щётки Nandme имеют уникальные отличительные черты. Запатентованная технология звукового движка Nandme позволяет заряжать модель NX 7000 не чаще одного раза в год. Чтобы дёсны при чистке зубов не кровоточили, модель NX 8000 обладает умным датчиком давления. Он выдаёт пользователям подсказки, чтобы не нажимать на дёсны слишком сильно и привыкать чистить зубы правильно. Жидкокристаллический экран показывает данные, на основе которых можно вносить изменения в процесс чистки.
Также посетителей выставки заинтересовал автоматический набор зубной нити NF88. Его удобно брать с собой, использование нити гигиенично, сама нить имеет высокое качество. Набор обладает многоразовым картриджем, где содержится нить.
Ирригатор для полости рта NW01 и звуковая электрическая зубная щетка NX6100 тоже заслужили похвалу многих ознакомившихся с ними посетителей.
Помимо устройств для ухода за полостью рта, на выставке был показан высокоскоростной фен Nandme с несколькими режимами работы. Он даёт возможность быстро высушить волосы без риска повредить их.
Nandme занимается выпуском продуктов для ухода за полостью рта, используя при этом передовые технологии и профессиональные знания по вопросу ухода за зубами. Чтобы обеспечить максимально качественный подход, Nandme предлагает персонализированные продукты для ухода за полостью рта.
Приняв участие в Российской неделе технологий (RWHT), Nandme познакомила со своими продуктами большее число людей и воспользовалась возможностью собрать мнения и предложения о будущих разработках.
Nandme собирается продолжить создавать персонализированные и профессиональные продукты, которые обеспечат удобную и качественную чистку полости рта людям с разными потребностями.
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