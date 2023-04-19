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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Пылесос Redkey W12 SE 3 в 1 для влажной и сухой уборки предлагается с временной скидкой
С 17 по 22 апреля цена станет ниже на 61%
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Неприятно вернуться домой после тяжёлого рабочего дня и узнать, что пол грязный. Приходится брать в руки метлу или тряпку, чтобы навести в доме порядок. Недавно представленный пылесос Redkey W12 SE может облегчить вам эту задачу. В нём есть функции пылесоса, мытья полов и самостоятельной очистки, чтобы упростить уборку помещений.



Redkey W12 SE умеет пылесосить, мыть полы и самостоятельно чистить швабру. Этот пылесос не только удалит самые стойкие пятна, но и вымоет пол. Любые случайно пролитые на пол напитки, вода после принятия ванны и прочие виды загрязнения будут без проблем устранены при помощи Redkey W12 SE.



Этот пылесос способен прямо во время уборки самостоятельно чистить себя. Головка на электрической щётке нового поколения быстро вращается и за счёт жёсткой щетины устраняет пятна на полу. Постоянный приток воды распыляется на щётку, чтобы она всегда оставалась чистой. В результате пол становится влажным и пятна легче очищаются.

Завершив уборку, можно очистить пылесос одним нажатием кнопки, сначала разместив его на базе. Устройство сочетает быстрое и медленное вращение и круговую очистку, сливая грязную воду в отдельный отсек. Происходит самостоятельная очистка роликовой щётки, всасывающего отверстия и трубки. Базу можно размещать где угодно и там же чистить пылесос. Необязательно ставить их только рядом с розеткой, как это происходит в случае с другими моделями пылесосов.



Чтобы дома было по-настоящему чисто, необходимо регулярно выполнять стерилизацию и дезинфекцию. W12 SE обладает механизмом электролитической стерилизации воды, которая и отвечает за стерилизацию и дезинфекцию. Помещение станет чище без необходимости приобретать отдельные дезинфицирующие средства.



W12 SE обладает защитой от протечек. Запатентованные технологии рекуперации водяного пара, обратного потока сточных вод и конструкция обратного потока сточных вод на поддоне не позволят протекать грязной воде в процессе уборки и самоочистки. После мытья пол так и останется чистым.

Пылесос для сухой и влажной уборки Redkey W12 SE будет предлагаться по сниженной цене с 17 по 22 апреля в магазине AliExpress. Если обычно он стоит 36752 рубля, то в эти дни цена составит 14844 рубля и можно будет получить дополнительную скидку на 800 руб. В итоге скидка достигает 61% и цена пылесоса будет 14279 руб. Не упустите свой шанс!

Купить Redkey W12 SE

#redkey
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