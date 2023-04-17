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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Doogee V30T становится шикарным дополнением линейки смартфонов V со своим фотохромным дизайном
Doogee V30T доступен по сниженной цене с большой батареей и серьёзной защитой
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Ведущий производитель защищённых смартфонов, компания Doogee, представила модель Doogee V30T. Этот аппарат повышенной прочности стал четвёртым в линейке V, предлагая характеристики флагманского уровня, в том числе процессор, аккумулятор и внешний вид.



С момента появления два года назад линейка Doogee V доминирует среди защищённых смартфонов. Модели V10, V20 и V30 предложили передовые технологии, такие как встроенный термометр, двойной экран и поддержка eSIM, при этом обладая привлекательным внешним видом.

Новая модель V30T является первым устройством подобного рода благодаря своей отделке. Применяя уникальное сочетание двух цветов, разработчики создали фотохромный материал, получив в итоге выделяющийся внешний вид.



V30T работает на процессоре MediaTek Dimensity 1080, который в настоящее время входит в число наиболее производительных для мобильных устройств. Он производится на техпроцессе 6 нм, что означает высокую скорость, надёжность и энергоэффективность. V30T получил 12 ГБ оперативной памяти с возможностью добавить 8 ГБ виртуальной, хранилище 256 ГБ с поддержкой карт памяти microSD до 2 ТБ.

Аппарат обладает экраном с диагональю 6,58 дюйма с адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Соотношение сторон у него 20:9, плотность пикселей 409 ppi. Яркость экрана достигает значения 500 нит, что позволяет без проблем разглядеть изображение даже на солнце. Экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass, которое бережёт его от царапин и трещин.

Смартфоны компании Doogee отличаются аккумуляторами большой ёмкости, и V30T не стал исключением. Здесь установлена батарея ёмкостью 10800 мАч, которая обеспечивает до 300 часов работы в режиме ожидания, 24 часа телефонных разговоров, 19 часов в играх и 32 часа потоковой трансляции видео. В комплекте поставки есть быстрое зарядное устройство мощностью 66 Вт.



Аппарат обладает тремя задними камерами с основной 108 Мп, сверхширокоугольной 16 Мп и камерой ночного видения 20 Мп. Передняя камера с разрешением 32 Мп располагается внутри небольшого выреза наверху экрана.

Среди других характеристик V30T есть кнопка с настраиваемыми командами, стандарт связи NFC, двухдиапазонный GPS L1 + L5, сканер отпечатков пальцев сбоку, два стереодинамика и поддержка глобальных частот мобильной связи. Аппарат получил рейтинги защиты IP68 и IP69K, соответствие стандартам MIL-STD-810H.



С этим смартфоном Doogee продолжает тенденцию выпуска аппаратов со стильным внешним видом и качественным взаимодействием с пользователем. Теперь линейка V30 становится ещё более совершенной. Обширная функциональность и уникальный внешний вид являются общими для моделей V30, V Max и V30T. В будущем Doogee собирается продолжать выпускать инновационные продукты по всему миру.



Doogee V30T доступен для приобретения на AliExpress с 17 апреля, до 21 апреля он предлагается по цене $279,99. В настоящее время проводится рекламная кампания, в рамках которой при подписке на рассылку от Doogee вы получаете шанс выиграть бесплатный V30T!

Купить Doogee V30T

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