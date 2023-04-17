Производительное устройство для работы и развлечений

Недавно выпущенный планшет Oscal Pad 13 позволит его обладателям получить доступ к различным мультимедийным развлечениям и более серьёзным занятия. Он предлагает высокий уровень удобства и эффективности, что делает его пригодным для разных категорий пользователей.Oscal Pad 13 имеет минималистичный внешний вид благодаря своему металлического корпусу толщиной всего 7,6 мм и весу 435 г. Планшет предлагается в синем и сером цветовых вариантах, что выделяет его среди конкурентов как на работе, так и в учёбе.Экран размером 10,1 дюйма обладает высоким разрешением почти 2K, что означает привлекательную картинку при просмотре любого типа контента. Двойные динамики Smart K выдают объёмный звук, что понравится любителям слушать музыку. Поддержка Widevine L1 открывает доступ к видео в сервисах Amazon Prime Video, Disney+ и Hulu. Разработчики предложили три режима комфорта для глаз, выдающих разные цвета под окружающее освещение, чтобы снижать нагрузку на глаза.Oscal Pad 13 получил переднюю камеру Samsung S5K4H7 с разрешением 8 Мп, которая умеет снимать яркие фотографии и пригодится при видеозвонках. При помощи задней камеры с разрешением 13 Мп можно сканировать документы или снимать видео до 4К. Ёмкость аккумулятора составляет 7680 мАч, а мощность зарядки 18 Вт. Продолжительность работы в играх достигает 5 часов, просматривать веб-страницы можно 6 часов, а слушать музыку 18 часов.Oscal Pad 13 обладает высокой скоростью работы благодаря процессору Unisoc T606 и графическому процессору Mali-G57, который без проблем справляется со сложными сетевыми играми. Запустив несколько приложений сразу, вы сможете плавно работать с ними за счёт объёма оперативной памяти в 8 ГБ и виртуальной памяти до 14 ГБ. Объём хранилища 256 ГБ, а карты памяти TF могут дать ещё 1 ТБ для хранения файлов, аудио, видео и игр. Smart Pre-Loading позволяет предварительно скачивать приложения перед их запуском, что ускоряет процесс на 30%.При помощи универсального рабочего стола пользователи способны без проблем группировать приложения, закрывать папки, фиксировать расположение элементов и настраивать иконки.Проведя пальцем влево или вправо по экрану и удерживая, вы откроете боковую панель. Жест вправо меняет один экран. Жест вниз по панели управления даёт упрощённый доступ к раскрывающемуся меню.Многофункциональный системный менеджер освобождает больше дискового пространства, делает игры быстрее, экономит заряд батареи и управляет приложениями.Имеется опция для остановки редко используемых приложений, чтобы они не расходовали энергию и трафик.Контроль конфиденциальности защищает персональные данные при помощи диспетчера разрешений и панели конфиденциальности.предоставляет обязательный контроль доступа к данным для повышения уровня безопасности.Oscal Pad 13 предлагает режим персонального компьютера с использованием программного обеспечения WPS Office для ПК. Это даёт доступ к беспроводной клавиатуре и мыши, позволяя работать как на Windows-компьютере. Ещё поддерживается высокоточный стилус и приложение для заметок, где можно делать записи на совещаниях, быстрые заметки или наброски. Разделение экрана позволяет запускать сразу несколько программ для многозадачной работы. Поддерживаются также перевод текста, поиск по заданию, поиск местоположения, Google Smart Lens для исследования окружающего пространства.На протяжении всего пяти дней, с 17 по 21 апреля, Oscal Pad 13 будет предлагаться на AliExpress за $151,99, со скидкой до 50%. Первые 200 заказчиков получат бесплатную Bluetooth-клавиатуру.