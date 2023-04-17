Любители мобильных устройств получают возможность приобрести превосходное сочетание производительности и стиля в новом планшете Cubot TAB20. Он поступит в продажу только на AliExpress 17 апреля!
Cubot TAB20 позволит насладиться просмотром видео благодаря экрану HD+ размером 10,1 дюйма. С ним вы получите удовольствие от любимых телепередач и кинофильмов. Современный и элегантный внешний вид планшета с высокопрочным закалённым стеклом и задней поверхностью из металла привлекают внимание и обеспечивают долговечность.
TAB20 работает на производительном 8-ядерном процессоре, у него 4 ГБ оперативной памяти и хранилище 64 ГБ. Это позволяет заниматься многозадачной работой с множеством приложений одновременно без задержек. Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч обеспечивает продолжительную работу и игры без необходимости искать розетку.
Сохранить ценные моменты вашей жизни поможет задняя камера с разрешением 13 Мп. Спереди располагается камера 5 Мп, посредством которой можно совершать видеозвонки в мессенджерах. Эта же камера отвечает за лицевое распознавание. Найти дорогу вам помогут навигационные системы GPS, ГЛОНАСС и BEIDOU.
Всё это работает на чистой версии современной операционной системы Android 13, которая даёт доступ ко всем современным приложениям. TAB20 позволит смотреть телепрограммы, слушать музыку, пригодится на улице.
TAB20 уже можно приобрести в магазине AliExpress всего по $89. Если не откладывать покупку в долгий ящик, этот качественный планшет уже скоро может начать радовать вас своими возможностями.