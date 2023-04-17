Недорогой планшет с высокой функциональностью и прочностью на последней версии Android

Любители мобильных устройств получают возможность приобрести превосходное сочетание производительности и стиля в новом планшете Cubot TAB20. Он поступит в продажу только на AliExpress 17 апреля!Cubot TAB20 позволит насладиться просмотром видео благодаря экрану HD+ размером 10,1 дюйма. С ним вы получите удовольствие от любимых телепередач и кинофильмов. Современный и элегантный внешний вид планшета с высокопрочным закалённым стеклом и задней поверхностью из металла привлекают внимание и обеспечивают долговечность.TAB20 работает на производительном 8-ядерном процессоре, у него 4 ГБ оперативной памяти и хранилище 64 ГБ. Это позволяет заниматься многозадачной работой с множеством приложений одновременно без задержек. Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч обеспечивает продолжительную работу и игры без необходимости искать розетку.Сохранить ценные моменты вашей жизни поможет задняя камера с разрешением 13 Мп. Спереди располагается камера 5 Мп, посредством которой можно совершать видеозвонки в мессенджерах. Эта же камера отвечает за лицевое распознавание. Найти дорогу вам помогут навигационные системы GPS, ГЛОНАСС и BEIDOU.Всё это работает на чистой версии современной операционной системы Android 13, которая даёт доступ ко всем современным приложениям. TAB20 позволит смотреть телепрограммы, слушать музыку, пригодится на улице.TAB20 уже можно приобрести в магазине AliExpress всего по $89. Если не откладывать покупку в долгий ящик, этот качественный планшет уже скоро может начать радовать вас своими возможностями.