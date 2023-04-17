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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Мощный планшет Cubot TAB20 предлагается на AliExpress всего за $89
Недорогой планшет с высокой функциональностью и прочностью на последней версии Android
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Любители мобильных устройств получают возможность приобрести превосходное сочетание производительности и стиля в новом планшете Cubot TAB20. Он поступит в продажу только на AliExpress 17 апреля!

Cubot TAB20 позволит насладиться просмотром видео благодаря экрану HD+ размером 10,1 дюйма. С ним вы получите удовольствие от любимых телепередач и кинофильмов. Современный и элегантный внешний вид планшета с высокопрочным закалённым стеклом и задней поверхностью из металла привлекают внимание и обеспечивают долговечность.



TAB20 работает на производительном 8-ядерном процессоре, у него 4 ГБ оперативной памяти и хранилище 64 ГБ. Это позволяет заниматься многозадачной работой с множеством приложений одновременно без задержек. Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч обеспечивает продолжительную работу и игры без необходимости искать розетку.

Сохранить ценные моменты вашей жизни поможет задняя камера с разрешением 13 Мп. Спереди располагается камера 5 Мп, посредством которой можно совершать видеозвонки в мессенджерах. Эта же камера отвечает за лицевое распознавание. Найти дорогу вам помогут навигационные системы GPS, ГЛОНАСС и BEIDOU.



Всё это работает на чистой версии современной операционной системы Android 13, которая даёт доступ ко всем современным приложениям. TAB20 позволит смотреть телепрограммы, слушать музыку, пригодится на улице.

TAB20 уже можно приобрести в магазине AliExpress всего по $89. Если не откладывать покупку в долгий ящик, этот качественный планшет уже скоро может начать радовать вас своими возможностями.

Купить планшет Cubot TAB20 на AliExpress

Официальная страница
#cubot
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REY_B_
11:49
Быть беженцем, это ненормально. Но закономерно, после того, как в мирное время пропагандировал "политика нас не касается". Добрых дядей, которые всё для вас сделают, не бывает! Всё надо делать самим...
Украинские беженцы устроили протест на военной базе в Нидерландах, где проживали
Олег Ст
11:49
Ну я застал винду 3.1 кстати..)) Но ты прав..
Апрельское обновление Windows 11 вызывает проблемы с панелью задач
Спид Вич
11:48
планшеты - изначально мертворожденная идея из-за непрактичности и габаритности подобных устройств.
Мощный планшет Cubot TAB20 предлагается на AliExpress всего за $89
REY_B_
11:46
Они что, хотят назад в ненавистный СССР? Пора бы уже отвыкнуть!
Украинские беженцы устроили протест на военной базе в Нидерландах, где проживали
Олег Ст
11:46
То есть игры типа Сталкер и Метро 2033 пролетают?? Или я старею и ничего не понимаю или это опрос какой то не такой..
Какие игры по мнению российских геймеров необходимо экранизировать в первую очередь
Спид Вич
11:45
у нигриллы чернoжопoго пuдоpaса совсем чердак потек.
Темнокожий актёр Морган Фриман требует запретить слово «афроамериканец»
REY_B_
11:44
Темнокожие, так же не очень. Как они сами себя называют в "Black Lives Matter"?
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Эовейн Триада
11:43
Можно было игры ставить на SSD только и раньше и 12 лет назад.
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11:42
Нет смысла, надо брать один большой диск.
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Иван Лунин
11:40
Толчки были по всей территории? Резкий рост стоимости отдыха почти в три раза , а местами и в четыре точно вызван не катаклизмом. По поводу Европы, все в Европе хорошо. Нет там никаких проблем.
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