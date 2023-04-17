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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Хороший бюджетный смартфон Cubot P80 подешевел до $109 с купоном на дополнительную скидку
Минимальная цена будет действовать с 17 по 21 апреля
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Компания Cubot рада представить очередной бюджетный смартфон Cubot P80, который станет доступным для приобретения 17 апреля.



Cubot P80 работает на производительном 8-ядерном процессоре MTK, которого с запасом хватит для выполнения каждодневных задач. Этому помогает объём оперативной памяти 8 ГБ и хранилище 256 ГБ. Устройство получило последнюю версию операционной системы Android 13, что означает наилучшее взаимодействие с пользователем.



Отличительной чертой P80 является качественный экран с диагональю 6,583 дюйма и разрешением FHD+ (1080 х 2408). Он обеспечивает визуальные эффекты высшего уровня в фильмах, играх и во всём остальном. Батарея гарантирует продолжительную работу между зарядками, NFC означает доступ к бесконтактным платежам.



«Мы счастливы предложить Cubot P80 по такой непревзойдённо низкой цене в магазине AliExpress», — говорит представитель Cubot. «По нашему мнению, исключительная ценность и функциональность P80 делают его лучшим выбором для ищущих недорогой, но при этом производительный смартфон».



Помимо и без того низкой цены, Cubot предлагает дополнительную скидку в размере $8. Она автоматически активируется при оформлении покупки в день начала продаж, в результате чего этот смартфон будет ваш за $119,99. Если вам повезёт, вы станете одним из 500 обладателей купона с ограниченным сроком годности. Этот купон даёт скидку на $10, если ввести промо-код CUBP80, в результате чего смартфон станет стоить $109,99. Купон можно использовать с 17 до 21 апреля.

Cubot предлагает не откладывать и воспользоваться таким щедрым предложением о покупке P80 прямо сейчас на AliExpress. Вы станете обладателем многофункционального качественного смартфона по очень доступной цене!

Купить смартфон Cubot P80 на AliExpress

Официальная страница

Промокод: CUBP80
#cubot
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