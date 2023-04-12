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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
RWHT 2023: ROIDMI демонстрирует современную технику для уборки помещений
Роботы-пылесосы ROIDMI сделают уборку дома эффективнее и проще
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11 апреля в Москве стартовала Российская неделя высоких технологий 2023 (RWHT 2023). На этой выставке будет демонстрироваться современная потребительская электроника, уличная и спортивная техника, компактные бытовые приборы, электроника для автомобилей и другие продвинутые технологии и устройства со всего мира. Выставка привлекла к себе внимание примерно 100 тысяч профессиональных посетителей, таких как известные эксперты, ведущие представители бизнеса, журналисты и энтузиасты технологий из разных стран.



Известный своей техникой для уборки помещений бренд ROIDMI занимает на этой выставке видное место, предлагая познакомиться с продуктами последнего поколения. Оценив умную и эффективную уборку помещений высокотехнологическими устройствами ROIDMI, распространители, пресса, популярные блогеры и энтузиасты технологий положительно высказались об их возможностях.

Универсальный робот-пылесос EVA после модернизации займётся подметанием и мытьём полов

ROIDMI показывает на выставке недавно обновлённый самоочищающийся универсальный робот-пылесос EVA. Он способен не просто пылесосить, мыть пол шваброй и собирать пыль, но и после этого чистить себя и автоматически сушиться при помощи воздушного потока. Подобное устройство сможет избавить вас от значительной части работы по дому. Робот самостоятельно может поднимать швабру, чтобы не пачкать ковры. Без всякой помощи со стороны владельца, EVA справляется с уборкой пола, при этом не пачкая его и сохраняя ковры сухими.



Улучшенная модель EVA обеспечивает ещё большую долговечность и эффективность чистки, предотвращает спутывание и упрощает очистку лотков благодаря использованию новых материалов и оптимизированной конструкции лотка. Владельцы пылесоса смогут проще очищать базовую станцию, бампер и ведущие колёса устройства.

Некоторые ознакомившиеся с новым пылесосом посетители считают, что он будет справляться с очисткой дома без их участия и качественно мыть пол.

Купить ROIDMI EVA

Робот-пылесос ROIDMI EVE Plus избавит от сбора пыли вручную

Никто не любит чистить пылесборник, но пылесос ROIDMI EVE Plus позволит обойтись без этого, рассказывает ещё один посетитель выставки.



Причина в том, что пылесос ROIDMI EVE Plus обладает возможностью автоматического сбора пыли. Когда уборка завершена, мусор из пылесборника автоматически отправляется в антибактериальный мешок, избавляя от необходимости делать это вручную, устраняя неприятный запах в пылесборнике, препятствия размножению бактерий и т.д. За счёт высокой мощности всасывания и технологии лазерной навигации, данный пылесос способен убраться по всему дому, не оставляя мёртвых зон. Поддерживается голосовое управление на русском языке, что позволяет давать команды, не прикасаясь к устройству.

Купить ROIDMI EVE Plus

Чтобы повысить эффективность уборки помещения и сделать процесс более удобным, в этом году ROIDMI представит робот-пылесос EVE MAX и модель EVE CC. Не пропустите!

В выставочном зале ROIDMI желающие смогут не просто посмотреть на передовые технологические устройства, но и оценить, насколько они способны улучшить жизнь своих владельцев.



Устройства ROIDMI отражают концепцию данного производителя «Ориентированы на пользователя, основаны на дизайне и современных технологиях».



Зал ROIDMI находится в выставочном павильоне 2, зал 2, № 22D45, R WHT 2, Москва. Добраться до него напрямую можно, войдя из зала 2, выход 2.
#roidmi
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