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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Nandme покажет свои продукты для ухода за полостью рта на выставке RWHT 2023 в Москве
Электрические зубные щётки, нити и не только
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11 апреля в Москве стартует Российская неделя высоких технологий 2023 (RWHT 2023). Примерно 100 тысяч представителей бизнеса, любителей технологий, учёных из разных стран и просто известных людей посетят это мероприятие. Многие популярные производители покажут здесь свои продукты из сферы бытовой электроники, спорта, активного отдыха, компактных гаджетов, автомобильной электроники и т.д.

Занимающийся продуктами по уходу за полостью рта бренд Nandme также собирается воспользоваться этой возможностью. Он будет представлен на RWHT впервые и покажет ряд персонализированных продуктов для ухода за полостью рта. Среди них будут электрические зубные щётки, персонализированная автоматическая зубная нить, заслужившие высоких оценок от распространителей, энтузиастов технологий, экспертов и средств массовой информации.



Заряжаемая раз в 365 дней электрическая зубная щётка NX 7000

Внимание привлекает к себе электрическая зубная щётка NX 7000, заряжать которую достаточно один раз в год. Такую выдающуюся продолжительность работы без зарядки обеспечивает запатентованная производителем технология энергосбережения Center Axis Sonic Motor с электрическим аккумулятором высокой ёмкости. NX7000 является высокоэффективной электрической зубной щёткой, которая использует «ультразвуковой двигатель с магнитной левитацией 4.0». Он способен выдавать частоту вибрации 41000 об/мин, чтобы добиться высокой эффективности чистки зубов и удаления налёта. Среди пятнадцати режимов чистки наверняка найдётся такой, который будет удобен именно для вас.



Многие пользователи считают, что NX 7000 удобна для использования в деловых поездках и путешествиях, избавляя от необходимости брать с собой зарядное устройство.

Электрическая щётка NX 8000 с умной защитой зубов

Модель электрической зубной щётки NX 8000 с интеллектуальной защитой зубов использует датчик давления. Если надавливать во время чистки слишком сильно, загорится жёлтый индикатор, чтобы вы могли ослабить давление и не повредить зубы и дёсны. В результате у пользователей должны выработаться привычки правильной чистки зубов. NX 8000 напоминает, когда наступает пора менять насадку, что необходимо делать раз в три месяца.

Эта щётка может обойтись без зарядки на протяжении 200 дней, так что она также удобна для путешествий.

Среди отзывов пользователей часто встречается мнение о том, что наиболее привлекательной возможностью NX 8000 является интеллектуальное определение давления, помогающее защитить чувствительные зубы и сформировать правильные привычки чистки зубов.

Ультразвуковая электрическая зубная щётка NX 9000 для мужчин

Также будет показана ультразвуковая электрическая зубная щётка NX 9000 для мужчин. Это прочная и привлекательно выглядящая зубная щётка с жидкокристаллическим экраном, показывающим результаты чистки зубов. Если на экране сказано, что чистка была идеальной, вы всё сделали правильно. Если же результат несовершенный, можно уделить чистке зубов чуть больше времени.



Данная щётка обладает ультразвуковой технологией активного шумоподавления, благодаря которой уровень шума щётки составляет всего 45 дБ. Имеется пять режимов чистки: чувствительный, чистый, ярко-белый, полирующий и массажный, среди которых каждый найдёт наиболее комфортный для себя.



Удобный и гигиеничный набор для чистки зубов NF 88

Предложения Nandme на выставке не ограничиваются исключительно зубными щётками. У неё есть интересные продукты и в других категориях, в том числе набор для чистки зубов NF 88.

Это простой в применении продукт гигиены, отличительной чертой которого является картридж для чистки зубов в одно касание. Каждое нажатие на кнопку выбрасывает зубную нить. Это позволяет аккуратно хранить её и не пачкать руками.

Нить создана на основе полимерной проволоки, которая имеет высокую прочность на растяжение и гибкость, и с которой удобно работать. Такая нить поможет легко удалить остатки пищи и не сделать щели между зубами больше.



Ряд пользователей полагают, что это интересная инновация зубных нитей. Механизм выбрасывания нити позволяет избежать загрязнения, повышая гигиену полости рта.

На выставочном стенде Nandme посетители также смогут ознакомиться с флоссером NW01, электрической зубной щёткой NX6100 Sonic и прочими продуктами ухода за полостью рта.

Nandme старается выпускать ориентированные на потребителей продукты с применением передовых технологий, последних научных открытий в сфере красоты и здоровья и под индивидуальные особенности каждого человека.



Компания приглашает ознакомиться со своими продуктами на выставке с 11 по 14 апреля. Место проведения: выставочный зал 2, №22D45, RWHT Москва (вход через зал 2, выход 2).



Подробнее познакомиться с продуктами Nandme вы можете на официальном сайте компании.

Купить ультразвуковую электрическую зубную щётку Nandme NX6000 на AliExpress

Промо-код для получения скидки в размере $2: NANDME4601.
#nandme
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15:06
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