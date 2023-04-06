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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
На этой неделе будут представлены смарт-часы Mibro watch Lite2 с продолжительностью работы в 12 дней
Часы с экраном AMOLED, защитой от воды и Bluetooth-звонками
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На 6 апреля назначен релиз умных часов Mibro watch Lite2 размером 44,7 мм и толщиной 11,2 мм, часы будут доступны в магазине DNS в России. Отличительной чертой этого устройства является поддержка Bluetooth-звонков. Подключив часы к смартфону, вы сможете отвечать на телефонные звонки прямо с запястья. Если же вы заняты и не можете говорить, достаточно поднять руку и выбрать один из предложенных вариантов быстрого ответа посредством СМС. Так вы сообщите звонящему, что не можете разговаривать или перезвоните позже.



Часы работают на 2-ядерном процессоре с тактовой частотой 240 МГц, который расходует минимум энергии. Они обладают экраном типа AMOLED размером 1,3 дюйма с разрешением HD. Плотность пикселей на этом экране составляет 391 ppi. Поддерживается широкий цветовой диапазон и Always On Display, на выбор предлагается более 100 циферблатов (меняются прокручиванием головки на корпусе) и три варианта внешнего вида меню (меняются двойным нажатием на основную кнопку).



На выбор даются два ремешка: коричневый кожаный и чёрный силиконовой. Первый представляет собой элегантный выбор с обновлённой текстурой. Силиконовый вариант получил защиту от влаги, пота и нагрева, не мешая коже дышать, что позволяет комфортно носить часы на протяжении длительного времени.



Mibro watch Lite2 обладают влагозащитой уровня 2ATM. Корпус выполнен из металла, который плавно сливается со стеклом с минимальным изгибом. Для любителей физической активности есть более 60 спортивных режимов. При использовании GPS смартфона часы могут записывать ваши передвижения на карте и этими данными можно делиться с друзьями. Отслеживаются показатели женского здоровья (менструальный цикл и овуляция), сердцебиение, измеряется уровень кислорода в крови, показатели сна и уровни стресса.



Несмотря на обширную функциональность, часы способны работать без зарядки на протяжении 12 дней при смешанных нагрузках, более 60 суток в базовом режиме, 7,5 часов при воспроизведении музыки и 8 часов с Bluetooth-звонками.



Умные часы Mibro watch Lite2 (размеры 44,7 мм, толщина 11,2 мм) будут доступны для приобретения в магазине DNS с 6 апреля.

Купить Mibro watch Lite2

#mibro
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