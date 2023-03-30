Пока только в виде предварительных версий BIOS

Известная производством компьютерных комплектующих, компания MSI представила предварительные версии BIOS для материнских плат своего производства на основе чипсетов серии AMD 600. Они приносят поддержку небинарных модулей памяти объёмом 48 ГБ и 24 ГБ. В результате совокупный объём оперативной памяти на материнских платах этого производителя может достигать 96 ГБ и 192 ГБ. На материнской плате MSI X670E CARBON WiFi четыре планки памяти DDR5 по 48 ГБ каждая работали на частоте 6000 МГц, а четыре планки по 24 ГБ достигли частоты 6400 МГц.Можно рассчитывать, что уже в ближайшее время на смену предварительным версиям BIOS придут официальные с поддержкой данной функциональности.