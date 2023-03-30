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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Материнские платы MSI получают поддержку небинарных модулей памяти объёмом 48 ГБ и 24 ГБ
Пока только в виде предварительных версий BIOS
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Известная производством компьютерных комплектующих, компания MSI представила предварительные версии BIOS для материнских плат своего производства на основе чипсетов серии AMD 600. Они приносят поддержку небинарных модулей памяти объёмом 48 ГБ и 24 ГБ. В результате совокупный объём оперативной памяти на материнских платах этого производителя может достигать 96 ГБ и 192 ГБ. На материнской плате MSI X670E CARBON WiFi четыре планки памяти DDR5 по 48 ГБ каждая работали на частоте 6000 МГц, а четыре планки по 24 ГБ достигли частоты 6400 МГц.

Можно рассчитывать, что уже в ближайшее время на смену предварительным версиям BIOS придут официальные с поддержкой данной функциональности.
#msi
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Antichrist606
18:51
Какой-то ракетой???? Ракета, в зависимости от класса, легко может раскидать танк на десятки а то и сотни метров...
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
Роман Петров
18:51
В дëсна бейся там с Смольяниновами и Панинами там лучше. А то убежал от призыва сиди ровно и молча.
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
Михаил Гаврилов
18:50
Да врут они все. Небось в часов яр сейчас леопарды разгружают
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
Александр Кочергин
18:50
Да ты думаешь кто-нибудь из них проверяет то что им на уши вешают)))) завтра скажу что байден наш шпион Они тоже по этому поверят)))))
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
Александр Кочергин
18:45
Это также киев за 3 дня)))) Или как Россия уничтожил больше хаймерсов, чем они есть на Украине))))
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
Эовейн Триада
18:43
Так и на 12700К стоит отключить лишнее в биосе.
Core 2 Quad Q8300 или первый "тик" комом
kilobait3
18:33
Да когда долбят там мясо летит со всех сторон. Когда приезжают гордые, а к утру 30 200 и 40 300 из сотки. Тоже думали что как на гражданке будут вые*ыватся пиздить славян, а тут так вье*али что навсег...
The New York Times: наёмники бегут из Украины, а из 20 000 человек осталось всего 1500 бойцов
FelsheR-BAN100704
18:33
Тоже поменял х2 3800 на е4500 и разогнал на тыщу - прибавка на 7900гс была очень приличная. А 4 ядра во времена корок - еще не нужны были.
Core 2 Quad Q8300 или первый "тик" комом
Aktat
18:33
В описании сайта нет предложения "мы клепаем говноновости из пропаганды и ещё иногда вставляем посты про железки". Исправляй описание, "редактор", если сайт теперь "в том числе про железо"
Глава МИД Украины призвал не переоценивать значение весеннего контрнаступления ВСУ
Евгений Шрайнер
18:28
Лол.Вклбчаем логику. Нафига им сидеть на территории Украины. Для управления?) Ладно бы в давние времена, когда депеши с фронта с посыльными доставочлись. В наше время в этом нужды нету. Вывод, ты несе...
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