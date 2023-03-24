Универсальный пылесос Redkey W12 SE сокращает продолжительность уборки в несколько раз

Пылесос для сухой и влажной уборки Redkey W12 SE

Аксессуары

Лёгкость движения

Сила всасывания: 5500 Па.

Номинальная мощность: 180 Вт.

Объём резервуара для чистой воды: 600 мл.

Объём резервуара для грязной воды: 550 мл.

Ёмкость аккумулятора: 2600 мАч.

Продолжительность работы: 45 мин.

Продолжительность зарядки: 5,5-6 часов.

Режимы: глубокой очистки, вакуума.

Максимальный уровень шума: 80 дБ.

Тип роликовой щётки: пушистая роликовая щётка со встроенной жёсткой щетиной.

Длина роликовой щётки: 23 см.

Скорость роликовой щётки: 2600 об/мин.

Вес: 3,7 кг.

Хорошая эффективность уборки

Результаты самоочистки

Самоочистка без розетки где и когда угодно

Современный ритм жизни заставляет экономить время где только возможно. Традиционный подход к уборке квартиры, когда сначала полы пылесосят, а потом моют, занимает слишком много времени. Потребителей это уже не устраивает. Как в таком случае можно сократить продолжительность уборки?Недавно представленный пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12 SE умеет пылесосить, мыть полы и чистить самого себя. Он обладает электрическими щётками последнего поколения, умеющими эффективно справляться с самыми стойкими загрязнениями. W12 SE способен к самоочистке роликовой щётки, всасывающего отверстия и трубки. По сравнению с конкурентами, где самоочистка ограничена розеткой, базу W12 SE можно перемещать куда угодно, обеспечивая чистку пылесоса в любое время и в любом месте. У него есть технологии электролитической стерилизации воды и усовершенствованная технология защиты от протечек.О том, как выполняет уборку Redkey W12 SE и каковы её результаты, рассказывается ниже.Открыв упаковку, вы увидите внутри главный корпус Redkey W12 SE, рукоятку, роликовую щётку, два резервуара для воды, инструкцию по эксплуатации, адаптер питания и базу. Руководство пользователя позволяет очень быстро начать работать с Redkey W12 SE.Корпус пылесоса имеет в основном чёрно-белую расцветку, он простой и элегантный. На ручке располагаются три кнопки. Верхняя включает питание, короткое нажатие запускает режим глубокий очистки. После этого кнопка загорается синим цветом. Если нажать на неё второй раз, пылесос начинает работать в режиме вакуума, о чём сигнализирует зелёный цвет. Посередине находится кнопка управления объёмом воды. Красный цвет показывает большое количество воды, белый цвета означает, что воды мало. Если кнопка не горит, воды нет. Внизу располагается кнопка самоочистки. Нажатие на неё на протяжении 1,5 с запускает самоочистку, повторное нажатие останавливает.Пылесос W12 SE весит 3,7 кг и не ощущается громоздким. Большая роликовая конструкция на головке щётки легко перемещается. Во время уборки головка щётки создаёт тягу, чтобы пылесос было легко толкать вперёд.W12 SE содержит два резервуара для воды. Объём резервуара для чистой воды составляет 600 мл, здесь есть встроенный генератор электролитической воды. Объём резервуара для грязной воды равен 550 мл. Губка-фильтр на соединении между резервуаром для грязной воды и выпускным отверстием для воздуха предназначается для фильтрации испарений грязной воды.Пылесос обладает аккумулятором ёмкостью 2600 мАч. Его заряда хватит, чтобы пропылесосить поверхность площадью 120 м². Скорость вращения роликовой щётки 2600 об/мин. Это больше, чем обычно бывает при сухой и влажной уборке пылесосом. Это означает, что данная модель лучше справляется с устранением стойких пятен. Основной блок пылесоса весит 3,7 кг, тогда как большинство конкурентов весят 4,5-5 кг. Это позволяет без усилий поднимать его, с чем справятся даже дети, женщины и пожилые люди.Ознакомившись с характеристиками и функциональностью Redkey W12 SE, пора перейти к тестированию.Мало кому нравится сначала пылесосить полы, а затем мыть их тряпкой или шваброй. На это уходит много времени и усилий. Может ли Redkey W12 SE взять всю эту работу на себя?Для тестирования проводилась уборка квартиры площадью 90 м². Пылесос справился с этим за 20 минут. Обычно на уборку подобной площади уходит 60 минут. W12 SE показал высокую эффективность очистки и позволил сэкономить немало времени.Этого удалось добиться за счёт того, что W12 SE проводит несколько этапов уборки одновременно. Он пылесосит и моет пол, а за счёт постоянной подачи чистой воды сразу промывает роликовую щётку, избавляя от необходимости делать это вручную. В результате эффективность уборки заметно вырастает.Результаты уборки можно назвать хорошими. За один раз W12 SE избавляется даже от самых стойких пятен. Если в ванной остаётся вода после того, как вы приняли душ, можно протереть её шваброй от W12 SE, чтобы не поскользнуться.Redkey W12 SE применяет электрическую щётку последнего поколения. Роликовая щётка протирает пол на скорости до 2600 об/мин. У неё есть встроенная жёсткая щетина для качественного удаления стойких загрязнений. Специальный скребок с инновационной конструкцией внизу головки щётки устраняет лишние пятна жидкости с пола и засасывает их в резервуар для грязной воды. Подвесной стержень с зубьями на крышке щётки устраняет грязь с поверхности роликовой щётки и расчищает спутавшуюся щетину.Пылесос Redkey W12 SE работает быстро и эффективно.Другим достоинством этой модели является самоочистка. Её качество также было протестировано для этого обзора.Чтобы оценить эффективность самоочистки, роликовую щётку испачкали смесью соевого соуса, кетчупа, молока и пыли. Затем нажатием кнопки была включена самоочистка. Процесс занял примерно 1 минуту 30 секунд. Открыв крышку щётки, обозреватели увидели, что роликовая щётка оказалась тщательно очищенной. На внутренней стенке всасывающего патрубка и самом патрубке грязи не осталось. Очевидно, что вам не придётся вручную заниматься очисткой роликовой щётки пылесоса W12 SE.Перед началом самоочистки нужно наполнить резервуар чистой воды, чтобы её было достаточно для чистки щётки. Также нужно опустошить бак с грязной водой, чтобы процесс самоочистки мог запуститься.Результат самоочистки W12 SE можно назвать отличным благодаря использованию сочетания методов быстрой и медленной очистки. Следов грязи на всасывающем отверстии не остаётся.Таким образом, пылесос можно почистить в любом месте и в любое время. При этом сначала его нужно включить. Пылесос необязательно подключать к розетке, что позволяет очищать его где угодно. Например, после уборки в ванной можно очистить его прямо там.В процессе уборки следует стерилизовать и дезинфицировать полы, чтобы дети могли играть на них. Обычно применяется дезинфицирующее средство, которое может оказаться дорогим и к тому же вызывать коррозию водяного насоса. Redkey W12 SE применяет более дешёвую и экологичную технологию электролизованной стерилизации воды.После включения пылесоса вода в резервуаре подвергаются процессу электролиза для стерилизации роликовой щётки и полов. Электролизованная вода даёт стерилизацию, безопасность, защиту окружающей среды и малую стоимость, а также удобство применения.Бывают поломоечные машины, которые прекращают работу, когда вы берёте их в руки. При этом на полу могут оставаться грязные пятна.Такого не происходит с Redkey W12 SE. Если поставить пылесос вертикально и поднять его, грязная вода не капает на пол.Разработчики предприняли меры, чтобы избежать утечек. Остатки воды находятся в трубопроводе вторичной регенерации. Применяется конструкция для борьбы с обратным потоком сточной воды, чтобы она не попадала в трубку.Ещё W12 SE имеет углубление в виде перевёрнутого треугольника в середине базы. В процессе самоочистки обратный ход сточной воды позади базы ускоряется, чтобы эта вода не попадала на базу.Пылесос для сухой и влажной уборки Redkey W12 SE отлично справляется с уборкой помещений, самостоятельно очищает себя и предлагает качественную стерилизацию. Также радует удобство работы с ним. Продолжительность уборки благодаря ему сокращается втрое и не приходится беспокоиться о ручной чистке грязной роликовой щётки.Все достоинства Redkey W12 SE доступны по умеренной стоимости. Это очередной представитель бренда Redkey, призванный сделать жизнь людей удобнее. На фоне конкурентов цена менее чем в 16000 руб делает эту покупку особо привлекательной.