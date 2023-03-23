Скоро в продажу поступит смартфон Cubot P80, который со своими продвинутыми функциональными возможностями и технологиями обязательно станет революционным продуктом. P80 разрабатывали на протяжении многих месяцев, стремясь усовершенствовать каждый аспект этого мобильного устройства. От камер высокого качества до продолжительной работы, P80 имеет всё необходимое для того, чтобы завоевать признание покупателей. Стильный внешний вид и инновационные возможности устройства привлекут к нему внимание среди многочисленных конкурентов.
Спецификации и функциональность Cubot P80
Cubot P80 создан для максимального пользовательского комфорта. Экран формата FHD+ с размером диагонали 6,583 дюйма обладает разрешением 1080 x 2408. Это означает чёткое и детальное изображение, что бы не отображалось на экране. Неважно, играете вы, транслируете потоковое видео или посещаете социальные сети, экран P80 сделает запоминающимся каждый момент.
Этим достоинства устройства не ограничиваются. 8 ГБ оперативной памяти, дополнительные 8 ГБ виртуальной памяти и хранилище 256 ГБ обеспечат комфортную работу даже с самыми требовательными приложениями. Основная камера с разрешением 48 Мп позволит получать снимки с высочайшим уровнем детализации. Восьмиядерный процессор MTK с частотой 2 ГГц отвечает за плавность отображения интерфейса и высокую скорость загрузки. Среди других возможностей можно назвать поддержку стандарта связи NFC, аккумулятор ёмкостью 5200 мАч и совместимость с сотовыми сетями в разных странах.
Цена и продажи
Cubot P80 в трёх цветовых вариантах можно будет приобрести по всему миру, начиная с 17 апреля. Чтобы стать обладателем этого привлекательного устройства, посетите магазин AliExpress и в числе первых оформите предварительный заказ. Также стоит принять участие в розыгрыше призов от Cubot. Десять наиболее удачных участников получат аппарат P80 бесплатно.
Официальная страница Cubot P80