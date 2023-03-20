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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Tronsmart представляет портативную колонку T7 Lite с мощными басами и суточной продолжительностью работы
Желающие смогут слушать качественную музыку где угодно
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Компания Tronsmart известна не просто как производитель аудиотехники, а один из лидеров в этом сегменте рынка. Подтверждая этот статус, она представила новый беспроводной динамик Tronsmart T7 Lite. Компактное устройство обладает мощностью в 24 Вт и радует слушателей качественным звуком на низких и высоких частотах. Колонка очень лёгкая и защищена от влаги стандартом IPX7, что позволяет без проблем брать её с собой на природу.



Tronsmart T7 Lite применяет два широкополосных динамика и три пассивных радиатора для получения стереозвука с насыщенными басами и чистыми верхними частотами. Применение технологии SoundPulse® даёт возможность слышать звук без помех или перегрузок на любом уровне громкости.

Беспроводная колонка Tronsmart T7 Lite позволит получать удовольствие от музыки круглосуточно



Tronsmart T7 Lite является не только мощной портативной колонкой, но и имеет высокий уровень автономности. Без подзарядки она способна работать на протяжении 24 часов. Дома, на улице, в дороге или в походе вы сможете слушать музыку и не волноваться о необходимости искать розетку.

Другой отличительной чертой этого портативного динамика является функция стереопары, позволяющая соединить две колонки для получения ещё более качественного звука. Так вы сможете расширить звуковую сцену и радоваться объёмному звуку со своей семьёй и друзьями.

Tronsmart T7 Lite привлекает внимание ещё и подсветкой, которую можно настраивать. Кольцевая светодиодная подсветка способна пульсировать и мерцать под звуки музыки, выдавая динамичное и красочное световое шоу. Пользователи могут указывать световые эффекты и цвета по своему вкусу и настроению.

Динамик можно настроить под себя при помощи приложения от Tronsmart



Tronsmart T7 Lite можно соединить с мобильным устройством посредством приложения и внести изменения в настройки эквалайзера и подсветку динамика. Доступны разные режимы эквалайзера и световых эффектов для создания звукового и светового шоу по своему усмотрению.

Колонка поддерживает стандарт связи Bluetooth 5.3, что означает стабильное и быстрее беспроводное подключение к устройствам. Это позволяет непрерывно слушать музыку без прерываний и задержек.

T7 Lite предлагает также режим двойного звука, когда к динамику подключаются два устройства и между ними можно быстро переключаться. Например, можно подключить к нему смартфон и ноутбук, при этом не нужно будет постоянно отключать одно устройство и подключать другое. Это повышает удобство и расширяет варианты применения колонки.

Почему следует выбрать Tronsmart T7 Lite

Беспроводная колонка Tronsmart T7 Lite представляет собой мощное и универсальное устройство с высоким качеством звука и глубокими басами. Она отлично работает на открытом воздухе, чему способствует портативная конструкция, защита от влаги и высокая продолжительность работы. Уникальные возможности вроде режима двойного звука, стереофонического сопряжения, настроек звуковых и световых эффектов также говорят в пользу этой колонки. Она доступна в чёрном, синем, зелёным и розовом цветовых вариантах. Беспроводная колонка Tronsmart T7 Lite станет отличным выбором для тех, кому нужны стиль и качество.

20-26 марта T7 Lite будет предлагаться со скидкой в 36% в официальном магазине Tronsmart на AliExpress. В результате её стоимость составит $31,99. Также следите за мероприятием Anniversary Mega Sales, в рамках которого будут доступны с большими скидками и другие качественные продукты Tronsmart.
#tronsmart
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