У него будет четыре динамика Smart-K и новая технология шифрования

Официальные источники сообщают, что 20 марта состоится мировой анонс планшета Blackview Tab 16. Результатом двух лет разработок станет устройство с внушительным экраном размером 11 дюймов с разрешением 2К, объёмом оперативной памяти до 14 ГБ, улучшенной технологией шифрования данных. Всё это делает его отлично подходящим для использования в офисе, в учебном процессе и для развлечений.Размер в 11 дюймов можно считать начальным для ноутбуков, но в данном случае подобный экран применяется в планшете. Формат 2K Full HD также выглядит промежуточным между ноутбуками и планшетами. В режиме персонального компьютера с применением клавиатуры и Bluetooth-мыши можно будет не только просматривать контент, но и создавать его или редактировать документы. Для последнего предустановлен программный пакет WPS Office Suite.Продолжительность работы устройства достигает 18 часов благодаря аккумулятору ёмкостью 7680 мАч. Мощность зарядки составляет 18 Вт, так что за полчаса устройство может зарядиться на 4 часа работы. Этого хватит для того, чтобы не волноваться об отсутствии розетки под рукой.Tab 16 получил сертификат TÜV Rheinland за низкий уровень синего света на экране. У него есть три режима работы. Можно читать электронные книги и новости в режиме чтения, как на электронных книгах. Режим Eye Comfort снижает нагрузку на глаза при длительном использовании. Для просмотра в темноте также есть отдельный режим.Если потребуется что-то сфотографировать или заснять на видео, Tab 16 обладает задней камерой 13 Мп и передней 8 Мп с поддержкой лицевого распознавания, видеозвонков, онлайн-конференций и поиска Google Smart Lens.Для развлечений пригодится поддержка 1080P Widevine L1 при потоковой трансляции видео. За звук отвечают четыре динамика Smart-K, выдающие стерео высокого качества.Поддерживает флагманский уровень восьмиядерный процессор Unisoc T616 с двумя мощными вычислительными ядрами A75 на частоте до 2 ГГц и шестью экономичными небольшими ядрами A55 с частотой до 1,8 ГГц. В играх или при трансляциях в приложениях вроде Tiktok тактовая частота процессора может меняться в зависимости от нагрузки. При работе в мессенджерах и других не требующих большой вычислительной мощности приложениях процессор снижает частоту для сокращения расхода энергии. Технология LMK отвечает за закрытие неиспользуемых процессов и выдачу системных ресурсов тем программам, где они нужны в настоящее время.Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, а виртуальная память добавляет ещё 6 ГБ. Объём хранилища равен 256 ГБ. Всё это обеспечивает высокий уровень многозадачной работы, чему способствует также поддержка карт памяти TF вместимостью до 1 ТБ. При желании пользователи смогут сохранять много фотографий, видео, других типов файлов.Tab 16 предлагает современный дизайн, практичность, плавность и надёжность. За последнее отвечает программная оболочка DokeOS_P 3.0 поверх системы Android 12 с добавлением множества режимов работы для разных сценариев применения. Cold Room на время приостанавливает неиспользуемые в данный момент приложения, чтобы экономить энергию и трафик. RAM Fast отвечает за поддержку большего числа фоновых процессов и более плавную работу. Наличие стилуса позволяет вести записи на работе или в учёбе.Для обеспечения защиты персональных данных у корпоративных пользователей и для бизнеса Tab 16 SE-Linux получил программу безопасности на уровне ядра. Она не позволит выполнять рут устройства и проводить вредоносные атаки, зашифрует данные для офисной работы, такие как списки адресов.В отличие от множества планшетов без поддержки GPS, данная модель поддерживает четыре навигационных спутника: GPS+ГЛОНАСС+Galileo+BeiDou. Это даст возможность не зависеть от погодных условий и получать карты в автономном режиме. Также с их помощью можно прокладывать маршруты.Blackview Tab 16 появится 20 марта в магазине Blackview Aliexpress по сниженной цене $177,99 вместо обычной стоимости $399,99. Это повысит его привлекательность для первых покупателей. Данное предложение будет действительно на протяжении семи дней, с 20 по 26 марта. Успейте получить скидку, прежде чем планшет станет дороже.