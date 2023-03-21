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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
XPPen Deco Mini 7 станет хорошей альтернативой медленному планшету для рисования
Художники смогут работать быстро и точно
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Медленный отклик, неровные и грубые линии, разряженный аккумулятор стилуса могут отвлекать художника от работы и портить вдохновение. Чтобы этого не произошло, следует поменять медлительный планшет для рисования на нечто более быстрое и плавное. Такая возможность скоро появится.

В рамках распродажи AliExpress 328 международный бренд XPPen, известный своей цифровой графикой для потребителей и людей искусства по всему миру, предлагает планшет Deco Mini 7 со скидкой.



Deco Mini 7 содержит восемь программируемых кнопок на боковой стороне корпуса. Пользователи сами смогут определять, что будет происходить при нажатии этих кнопок, чтобы ускорить твероческий процесс.

Чтобы при рисовании линии были плавными, стилус поддерживает наклон до 60° и 8192 степени нажатия. Такая чувствительность очень удобна при начертании линий и затенения. Пассивный стилус P05D без аккумулятора даёт возможность не отвлекаться на зарядку.

Если вы беспокоитесь о вопросах экологии, отсутствие аккумулятора означает отсутствие лишнего электронного мусора. С учётом этого и высокого качества стилуса перед таким предложением трудно устоять.

XPPen Deco Mini 7 работает с операционными системами Windows 10/8/7, Mac OS X 10.10 (и новее), Android 6.0 (и новее) и Chrome OS. Среди поддерживаемых им программ популярные Photoshop, SAI, Painter, Illustrator, Clip Studio, GIMP, Medibang, Krita, Fire Alpaca, Blender 3D и другие. Подключив данный планшет к смартфону, компьютеру или ноутбуку, вы сможете начать творческий процесс.



Как купить Deco Mini 7 по выгодной цене на AliExpress?

Акция Aliexpress «328» станет главной распродажей нынешней весны, приуроченной к юбилею онлайн-магазина. Вы сможете купить множество устройств, в том числе и этот графический планшет.

Следите за дополнительной информацией о скидках в официальном магазине XPPen на Aliexpress в период 20-26 марта. Если покупка стоит от $1520, сумма скидки составит $152. В итоге цена Deco Mini 7 может оказаться такой, что трудно будет устоять перед искушением приобрести его.

Купить XPPen Deco Mini 7

И другая продукция XPPen:
Deco 01v2
Artist 15.6 Pro
Artist 12 Pro
Artist 12 2nd
#xppen
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