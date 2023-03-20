Аппарат невероятной прочности в первые сутки будет втрое дешевле обычной цены

Компания OUKITEL известна своим более чем десятилетним опытом работы в сфере производства защищённых мобильных устройств. Теперь она представляет очередной флагманский смартфон OUKITEL WP21 Ultra с высокой степенью защиты. Этот Android-аппарат предлагает не только высокую прочность, но и тепловизор с разрешением 256 х 192, камеру Sony 64 Мп, хранилище 256 ГБ и внушительный аккумулятор ёмкостью 9800 мАч. Всё это станет доступным для приобретения в магазине AliExpress уже 20 марта.OUKITEL WP21 Ultra отличается от любого другого смартфона наличием тепловизора с разрешением 256 х 192, частотой 25 Гц и специальной камерой видимого света 5 Мп. Это даёт возможность делать чёткие тепловые снимки и снимать видео в полной темноте, в тумане или под дождём. Тепловизор способен определять температуру отслеживаемого объекта в диапазоне от -10°C до 550°C. Это делает его идеальным инструментом для поиска и устранения неполадок в оборудовании, диагностики и профилактического обслуживания зданий и других объектов. Режим термометра позволяет измерять температуру у людей.Помимо тепловизора, OUKITEL WP21 Ultra обладает традиционными камерами. Основная из них имеет разрешение 64 Мп, камера ночного зрения получила разрешение 20 Мп, как и передняя камера. Это позволяет обладателям смартфона снимать отличные фотографии и видео при любом освещении. За счёт автофокуса PDAF основная камера на сенсоре Sony IMX582 умеет фокусироваться на быстродвижущихся объектах, что подходит для съёмки физической активности и спортивных состязаний на открытом воздухе.Аппарат работает на восьмиядерном процессоре MediaTek G99, созданном на техпроцессе 6 нм. У него 12 ГБ оперативной памяти, хранилище типа UFS 2.2 и операционная система Android 12. Это делает устройство одним из наиболее быстрых среди доступных в данный момент защищённых смартфонов. Пользователи смогут быстро загружать множество приложений, передавать файлы, играть и ввести потоковую трансляцию видео. Также смартфон подходит для многозадачной работы. 256 ГБ хранилища и возможность поставить карты памяти объёмом до 2 ТБ позволяют сохранять множество файлов, видео и приложений.Диагональ экрана составляет 6,78 дюйма. Это панель с разрешением 2460 х 1080 и частотой 120 Гц, что позволяет получать плавное и привлекательное изображение. Два динамика выдают качественный стереозвук, что повышает комфорт в играх, при просмотре видео, во время телефонных разговоров и видеовызовов.За продолжительность работы отвечает аккумулятор с впечатляющей ёмкостью 9800 мАч. Под стать ему и зарядка, мощность которой составляет 66 Вт. Зарядки на протяжении 25 минут хватит на полный день работы устройства. Поддерживается обратная зарядка, так что от этого смартфона можно заряжать другие устройства при помощи интерфейса USB.Поскольку WP21 Ultra создан для работы на открытом воздухе и в суровом окружении, он обладает высокой устойчивостью к экстремальным температурам, сертификатами защиты IP68 и IP69K, а также стандартом MIL-STD-810H. Аппарат способен перенести падение с высоты 1,5 м и погружение на такую же глубину на полчаса, после чего он продолжит как и в чём не бывало работать.Среди другой функциональности устройства можно отметить наличие NFC, OTG, Bluetooth 5.2, 4G LTE, два слота карт nano-SIM и программируемый ключ.Мировая премьера защищённого смартфона OUKITEL WP21 запланирована на 20-26 марта. Вовремя заняв очередь, вы сможете приобрести смартфон в магазине AliExpress по значительно сниженной цене. Рекомендованная производителем стоимость OUKITEL WP21 Ultra составляет $999,99, но в первые сутки он может стать вашим за $350,99. Это будет весьма выгодная покупка для любителей активного отдыха, приключений и профессиональных сотрудников в различных сферах деятельности.