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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Ежегодная распродажа на Aliexpress приносит пылесосы ILIFE V3s Max и H70 PLUS по сниженным ценам
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Созданная в 2010 году компания ILIFE в настоящее время входит в число мировых лидеров и инновационных производителей роботов-пылесосов, поломоечных машин, ручных пылесосов и прочей бытовой техники для уборки помещений. Продукты этой компании делают комфортнее жизнь миллионов людей по всему миру. Подробнее об этом можно узнать на сайте.

Новыми моделями этого производителя становятся робот-пылесос V3s Max и пылесос H70 Plus, призванные сделать домашнюю уборку удобнее и качественнее. В рамках акции Aliexpress Anniversary Sales два этих устройства будут предлагаться по сниженной цене, что сделает их ещё более интересными для потенциальных покупателей.

В период 20-26 марта ILIFE проводит юбилейные распродажи на Aliexpress. В это время скидки на товары будут достигать 74%. В рамках акции даются скидки между магазинами и купоны. Для получения подробной информации посетите магазин.

V3s Max Robot Vacuum and Mop

ILIFE V3s Max представляет собой обновлённый робот-пылесос и швабру 2 в 1, в основе которого лежит популярная модель ILIFE V50. Последняя является самым продаваемым устройством ILIFE на территории России. Несмотря на несколько лет продаж, V50 остаётся востребованным среди покупателей и сейчас.



Среди улучшенных функциональных возможностей V3s Max можно отметить повышенную мощность всасывания, увеличенный контейнер для мусора объёмом 600 мл, прокладку маршрутов на основе гироскопа, интеллектуальную систему мытья полов, управление через приложение, поддержку голосовых команд Alexa. Этот пылесос отлично подходит для ковров, твёрдых полов, сбора шерсти домашних животных.

Пылесос и мытьё полов 2 в 1

Благодаря пылесборнику объёмом 600 мл и внешнему резервуару для воды объёмом 200 мл, V3s Max может одновременно пылесосить и мыть пол, повышая качество уборки.



Мощность всасывания 200 Па

За счёт бесщёточного двигателя Nidec V3s Max обладает мощным всасыванием. Благодаря этому он способен собирать самую мелкую пыль, крошки, крупный мусор и даже шерсть домашних животных.

Мусорный бак вместимостью 600 мл

Улучшенный мусорный бак с трёхступенчатой системой фильтрации способен собирать мусор и частицы разного размера. Это повышает эффективность сбора пыли и мусора.



Работа через приложение

Управлять пылесосом можно посредством приложения ILIFEHOME с мобильного устройства из любого места. Здесь доступна такая функциональность пылесоса, как работа по расписанию, настройка силы всасывания, контроль уровня воды, режимы очистки и т.д.



Конкурентоспособная стоимость

Как уже было сказано выше, V3s Max представляет собой усовершенствованную версию классической модели ILIFE V50. Это масштабное обновление доступного по цене робота-пылесоса и швабры, что делает его привлекательной покупкой.

Более подробную информацию о V3s Max можно узнать по ссылке

Купить V3s Max

Благодаря скидке до 65% стоимость устройства составляет $119,43, однако в рублях цена может меняться в зависимости от текущего курса.

H70 PLUS Cordless Stick Vacuum Cleaner

ILIFE H70 PLUS представляет собой беспроводной, многофункциональный и удобный в работе пылесос с высококачественными бесщёточным двигателем. Его мощность всасывания составляет 21 кПа. Наличие телескопической штанги позволяет убираться в разном окружении. Эта штанга гибкая, лёгкая и способна поворачиваться на 180°.



H70 PLUS является универсальным инструментом уборки помещений, способным справиться как с лёгкими, так и с серьёзными загрязнениями без необходимости наклоняться. У него есть светодиодная подсветка, чтобы видеть пыль и мусор в труднодоступных местах. Наличие контейнера для мусора объёмом 1,2 л позволяет выполнять уборку больших помещений.

Регулируемая телескопическая штанга

Очень гибкая регулировка длины штанги позволяет в процессе уборки добраться до труднодоступных мест.



Мощность всасывания достигает 21 кПа

Высококлассный бесщёточный двигатель работает тихо, но это не мешает ему выдавать высокую мощность всасывания как мелкой пыли, так и крупных частиц мусора.

Два режима всасывания

В зависимости от того, что и где вы пылесосите, можно менять мощность всасывания. Если обычный режим не справляется, можно перейти на максимальную мощность для уборки особо въевшегося мусора.



Гибкая моторизованная щётка

Насадка способна собрать мусор в углах и под мебелью, вращаясь в диапазоне 180°.

Щётка имеет светодиодную подсветку

Благодаря подсветке на щётке вы сможете разглядеть потаённые уголки под мебелью или в углах, чтобы собрать мусор и там.



Собирает больше мусора за раз

Наличие пылесборника вместимостью 1,2 л позволяет заняться масштабной уборкой помещения без необходимости лишний раз вытряхивать мусор. Чтобы очистить пылесборник, достаточно нажать на одну кнопку.

Фильтры можно разбирать и чистить

H70 Plus отличается простотой обслуживания, что позволяет устройству долго сохранять максимальную эффективность и работоспособность.

Более подробную информацию о H70 PLUS можно узнать по ссылке.

Купить ILIFE H70 PLUS


Благодаря скидке до 66% стоимость устройства составляет $99,91, однако в рублях цена может меняться в зависимости от текущего курса.
#ilife
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