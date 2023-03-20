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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Электрическая зубная щётка Nandme NX 7000 станет вашей со скидкой по цене 2389 руб
Заряжать её потребуется не чаще раза в год
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Бывает, что зубы болят и дёсны опухают так сильно, что трудно есть, пить и спать. В таком случае может оказаться, что у вас симптомы заболевания пародонта. Если узнать об этом своевременно, проблем можно избежать.



Стоматологи могут дать советы по поводу того, как правильно ухаживать за полостью рта, какую зубную пасту и зубную щётку использовать. Причиной заболеваний пародонта может оказаться зубной налёт. Чтобы его не было, следует чистить зубы не менее двух раз в сутки. Чтобы эффективно устранять зубной налёт, рекомендуется применять электрическую зубную щётку.

Одной из таких щёток является модель Nandme NX 7000. Стоит начать пользоваться ей, как зубная боль остаётся в прошлом. Максимальная частота вибраций NX 7000 достигает 41000 раз в минуту, что позволяет эффективнее избавляться от зубного налёта и других проблем с полостью рта.



Обладатели электрической зубной щётки Nandme часто оставляют положительные отзывы, рекомендуя попробовать её в работе. В этом году в рамках акции 328Aliexpress электрические зубные щётки производства Nandme будут предлагаться по сниженной стоимости, что сделает покупку ещё более выгодной.

Продолжительность работы в 365 дней позволит не думать о зарядке

Владельцы некоторых зубных щёток жалуются, что они часто разряжаются. Например, некоторых моделей хватает всего на 14 дней, после чего нужно заряжать щётку снова. Однако, NX 7000 лишена такого недостатка. Даже когда пройдёт полгода с момента покупки, вы можете не знать, как именно эта щётка заряжается.



Продолжительность автономной работы NX 7000 составляет 365 дней, то есть заряжать её вам придётся не чаще раза в год. Это позволит использовать щётку в поездках и командировках без необходимости брать с собой зарядное устройство.

Пятнадцатый режимов чистки удовлетворят разные потребности при уходе за полостью рта



Зубные щётки могут не только чистить зубы, но также отбеливать их и массировать дёсны. Со всеми этими задачами легко справляется NX 7000. У неё есть пять режимов работы: режимы чувствительности, очистки, отбеливания, полировки и массажа. Во всех случаях можно выставить три степени интенсивности: сильная, средняя и слабая. В результате получается 15 режимов чистки, из которых каждый может выбрать вариант по своему вкусу.

12 насадок хватит на 3 года



Зубные врачи рекомендуют менять насадки электрических зубных щёток минимум раз в три месяца. Мало кто захочет искать и покупать насадки отдельно. В комплект поставки NX 7000 входят 12 насадок, так что их хватит на 3 года, если менять их каждые 3 месяца.

NX 7000 достойна приобретения



Даже если у вас есть опыт использования множества моделей электрических зубных щёток, звуковая электрическая зубная щетка NX 7000 выделяется среди них лучшим соотношением возможностей и стоимости. 28 марта вы сможете получить эту модель со скидкой по цене 2389 руб вместе с 12 в насадками в комплекте.

Купить Nandme NX7000

Используйте код для получения скидки в $3 в период 19.03-10.04: NANDMET713.
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