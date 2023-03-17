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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
20 марта начинаются продажи планшета Teclast P40HD стоимостью всего $99,99
Планшет для потребления мультимедийного контента на восьмиядерном процессоре
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На 20 марта запланировано начало продаж планшета Teclast P40HD. Это устройство отлично подойдёт для развлечений, работы и творческой активности, причём планшет станет вашим по невысокой цене. 20 марта будет проведено мероприятие AliExpress Spotlight Event и в этот момент стоимость планшета составит $99,99.





P40HD обладает интеллектуальным восьмиядерным процессором Unisoc T606 A75. Он производится на техпроцессе 12 нм и работает на частоте до 2 ГГц, предлагая высокую скорость, небольшое энергопотребление и минимальный нагрев.



За многозадачную работу отвечает оперативная память объёмом 6 Гб. Файлы располагаются в хранилище типа UFS вместимостью 128 ГБ. При помощи карты памяти можно увеличить это значение максимум на 1 ТБ.



По сравнению с планшетом P20HD предыдущего поколения аппаратные характеристики сделали шаг вперёд. Ранее предлагалась конфигурация только 3/64 ГБ. Процессор Uniscoc T606 по сравнению с чипом SC9863a получил прирост общей производительности на 40% и почти двукратное увеличение скорости работы центрального процессора.



Экран представляет собой панель IPS с широким углом обзора и разрешением 1920 x 1200, что означает приличное качество изображения в играх и при просмотре видео. Соотношение сторон 16:10 позволяет комфортно смотреть контент на ходу.



Корпус устройства выполнен из металла, но при этом он не слишком тяжёлый и его удобно держать в руках.





Установлена система Android 12, обладающая интуитивно понятным интерфейсом. Программное обеспечение оптимизировано для плавной работы и обеспечения конфиденциальности.





Среди стандартов связи есть двухдиапазонный Wi-Fi, 5G со скоростью до 433 Мбит/с и Bluetooth 5.0 для подключения периферийных устройств.



На официальном сайте Teclast в период 15-26 марта будет проведён розыгрыш планшета. Также принять участие в розыгрыше можно на страницах Teclast Вконтакте и Facebook.

Teclast P40HD на Aliexpress:

Сайт производителя: teclast.com

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