Компания ILIFE ставит перед собой задачу по созданию простой, лёгкой и умной домашней среды для проживания миллионов людей по всему миру. В 2023 году она делает очередной решительный шаг в этом направлении.
Речь идёт об умном пылесосе W90, способном выполнять высококачественную уборку без проводов и обладающем мощным всасыванием для уборки разных помещений и поверхностей. Он без проблем избавит ваши полы от волос, крошек, пыли и любого другого мусора.
Этот пылесос обладает высокой продолжительностью работы, может убирать большое пространство и выгоден по соотношению цены и возможностей.
Уникальная конструкция ручки W90 будет удобной для пожилых людей. Наличие двух отдельных вместительных резервуаров позволит успеть убраться в квартире прежде, чем вода закончится и нужно будет набирать её заново.
Пылесос обладает голосовыми и световыми подсказками в режиме реального времени. Голосовой помощник выдаёт сведения относительно процесса уборки, заряда батареи и состояния резервуара для воды.
Ёмкость аккумулятора равна 3000 мАч, чего хватит на полчаса непрерывной работы. Для удобства хранения W90 предлагается с зарядной базовой станцией 3-в-1. Без неё пылесос можно зафиксировать вертикально у стены, где он будет занимать минимум места.
Главные достоинства ILIFE W90:
1. Отсутствие проводов позволяет пылесосу автономно передвигаться по комнатам.
2. Одновременно пылесосит, протирает и моет пол.
3. Уровень шума лишь 72 дБ.
4. Выдаёт световые подсказки и голосовые напоминания.
5. Ёмкость резервуара для чистой воды составляет 700 мл, для грязной воды 500 мл.
6. Поддерживает мощную самоочистку по нажатию одной кнопки.