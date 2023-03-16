Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Беспроводной умный пылесос ILIFE W90 сделает ваш дом чище без лишних усилий
Устройство умеет не только пылесосить, но и протирать и мыть пол
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компания ILIFE ставит перед собой задачу по созданию простой, лёгкой и умной домашней среды для проживания миллионов людей по всему миру. В 2023 году она делает очередной решительный шаг в этом направлении.



Речь идёт об умном пылесосе W90, способном выполнять высококачественную уборку без проводов и обладающем мощным всасыванием для уборки разных помещений и поверхностей. Он без проблем избавит ваши полы от волос, крошек, пыли и любого другого мусора.



Этот пылесос обладает высокой продолжительностью работы, может убирать большое пространство и выгоден по соотношению цены и возможностей.



Уникальная конструкция ручки W90 будет удобной для пожилых людей. Наличие двух отдельных вместительных резервуаров позволит успеть убраться в квартире прежде, чем вода закончится и нужно будет набирать её заново.



Пылесос обладает голосовыми и световыми подсказками в режиме реального времени. Голосовой помощник выдаёт сведения относительно процесса уборки, заряда батареи и состояния резервуара для воды.



Ёмкость аккумулятора равна 3000 мАч, чего хватит на полчаса непрерывной работы. Для удобства хранения W90 предлагается с зарядной базовой станцией 3-в-1. Без неё пылесос можно зафиксировать вертикально у стены, где он будет занимать минимум места.



Главные достоинства ILIFE W90:

1. Отсутствие проводов позволяет пылесосу автономно передвигаться по комнатам.
2. Одновременно пылесосит, протирает и моет пол.
3. Уровень шума лишь 72 дБ.
4. Выдаёт световые подсказки и голосовые напоминания.
5. Ёмкость резервуара для чистой воды составляет 700 мл, для грязной воды 500 мл.
6. Поддерживает мощную самоочистку по нажатию одной кнопки.

Купить ILIFE W90 на Aliexpress

Купить ILIFE W90 на ОЗОН

#ilife
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Роботы-пылесосы ILIFE на распродаже «Чёрной пятницы» доступны по скидкам до 66%
1 ноября стартует большая распродажа умных роботов-пылесосов ILIFE со скидками до 64%
Ручной супертихий пылесос ILIFE W150 3в1 уже можно купить на Aliexpress с 43% скидкой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему шантажировать студию GSC сливом материалов по STALKER 2 - плохая идея
118
Видео реконструкция от CBS произошедшего с дроном MQ-9 Reaper над Чёрным морем
6
Весенняя распродажа 2023 в Steam
6
Поставка второй партии ЗРК С-400 в Турцию приостановлена из-за позиции Анкары
3
5 лучших заменителей "Сталкера" без Metro и Fallout
4
F-35 против Cу-35 – почему у американского самолёта нет шансов против российского истребителя
1
Борьба за обломки беспилотника MQ-9 Reaper - что в нём ценного по мнению эксперта Баширова
7
Иран получает российские Су-35 и возобновляет отношения с Саудовской Аравией. Какова реакция Запада
3
О ситуации с пунктами выдачи Wildberries
17
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Suprim X
13

Сейчас обсуждают

Михаил Barash Андреев
16:48
Завод не ушёл, завод остался. На нём просто больше не будут производить Skoda. А будут производить "Сунь-чи" и прочие "Вынь-хим".
Škoda в результате ухода из России потеряла 700 миллионов евро и второй по объёму продаж зарубежный рынок
evsapelkin
16:48
Замены данным играм нет .
5 лучших заменителей "Сталкера" без Metro и Fallout
Mur
16:46
Отсюда вывод: если ты покопался на помойке и что-то нашёл, какой-то кусок говна, не значит, что это говно необходимо как можно быстрее подключать к линиям питания. Я понимаю, что говно в наши дни испо...
Украинцы массово предзаказывают S.T.A.L.K.E.R. 2, чтобы поддержать отечественного производителя
daimos
16:38
Договорняком попахивает
Европейские левые и правые едины в своей поддержке Украины, но это будет продолжаться недолго
-=metallist=-
16:38
И Украина часть не законно ликвидированного СССР.
Бывший советник Трампа считает, что США уничтожат объекты TSMC, если Китай вторгнется на Тайвань
daimos
16:37
Короче, деньги - главное, точка
Вакансия: Автор новостей широкого профиля в редакцию Overclockers.ru
Евгений Васютин
16:37
Тем временем европейские автопроизводители в России стремительно вытесняются «китайцами», доля которых по итогам одного только декабря 2022 года составила почти 35 %. ====================== Весь истец...
Škoda в результате ухода из России потеряла 700 миллионов евро и второй по объёму продаж зарубежный рынок
ffe
16:35
Патриотические уроки физики от Зелота. Тема сегодняшнего занятия: принципы действия теплозвуковых РЛС.
В СВО прибыла большая партия новых теплозвуковых РЛС «Пенициллин» и дронов-камикадзе «Бумеранг»
Шушпанчик
16:35
Для бомжей типа автора ущерб не взаимный. Хотя бомжи и китаймобиль себе позволить не смогут - им бы на стопарь наскрести.
Škoda в результате ухода из России потеряла 700 миллионов евро и второй по объёму продаж зарубежный рынок
-=metallist=-
16:34
С пуляния по центрам принятия решений вообще то надо было начинать сразу. Почему Коломойский со своей сворой до сих пор не денацифицирован???
В Киеве считают, что следующей целью ракетных ударов ВС РФ могут стать центры принятия решений
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем