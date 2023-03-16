Известная своими защищёнными смартфонами компания OUKITEL имеет 20-летний опыт работы на этом рынке. Теперь она объявила о скором релизе нового защищённого аппарата OUKITEL WP22. Этот смартфон, помимо высокой прочности, обладает шикарным звуком громкостью до 125 дБ, внушительным аккумулятором ёмкостью 10000 мАч и последней версией операционной системы Android 13. Продажи в интернет-магазине AliExpress стартуют 20 марта.
Инновационный звук
Защищённый аппарат OUKITEL WP22 обладает самым внушительным динамиком среди современных смартфонов. Его мощность составляет 4 Вт, а громкость достигает 125 дБ. Благодаря такому динамику можно будет без проблем расслышать телефонные звонки, уведомления, музыку, подкасты, аудиокниги и видеоролики с высокой чёткостью даже при шуме вокруг, как в транспорте или на улице. К тому же у WP22 есть FM-радио с возможностью работать без подключения гарнитуры. Желающие смогут слушать радио в любом месте и не носить для этого наушники.
Непревзойдённая прочность
Поскольку это защищённый смартфон от искушённого в этом плане производителя, WP22 способен без проблем пережить экстремальные температуры, обладает рейтингом защиты от влаги IP68, защитой от пыли IP69K и сертификатом MIL-STD-810H. Аппарат без повреждений переживёт падение с высоты до 1,5 м и погружение на такую же глубину на полчаса. Динамик также защищён от пыли, металлических частиц и жидкостей, чему способствует применение двух слоёв сетки SAATI Acoustex, как в динамиках профессионального уровня.
Автономность
WP22 обладает очень большим аккумулятором ёмкостью 10000 мАч. Это обеспечивает ему 1250 часов или 52 дня работы в режиме ожидания и от 2 до 5 дней повседневного применения. Ещё здесь есть обратная зарядка, что даёт возможность заряжать от этого смартфона другие устройства через разъём USB.
Высокая производительность
Аппарат работает на последней версии операционной системы Android 13. Он получил восьмиядерный процессор MediaTek P90, 8 ГБ оперативной памяти и хранилище объёмом 256 ГБ. По характеристикам это один из наиболее передовых современных защищённых смартфонов. Пользователи этого устройства получат высокую скорость работы приложений, возможность быстро передавать файлы, плавно играть и смотреть потоковые трансляции видео. Экран с диагональю 6,58 дюйма обеспечит комфортную многозадачную работу.
Камеры
Любители мобильной фотографии смогут получать шикарные снимки и видео благодаря трём камерам на обратной стороне устройства и передней камере с разрешением 16 Мп. Основная камера использует сенсор Sony IMX582 48 Мп и поддерживает съёмку видео на разрешении до 4K. Благодаря автофокусу PDAF камера способна быстро фокусироваться на движущихся объектах, что делает её отлично подходящей для съёмки спортивных соревнований и других видов физической активности. Также здесь есть камера ночного видения с разрешением 20 Мп, с помощью которой можно делать отличные монохромные фотографии формата HD. Камера макро с разрешением 2 Мп даёт возможность делать снимки с минимального расстояния с высочайшей детализацией.
Среди других отличительных черт этого устройства можно назвать стандарты связи NFC и 4G LTE, OTG, два слота для установки карт nano-SIM, программируемый ключ и поддержку сумки с инструментами.
Стоимость и дата начала продаж
Мировая премьера OUKITEL WP22 запланирована на 20-26 марта. В этот промежуток времени смартфон можно будет приобрести в магазине AliExpress по сниженной цене, если вовремя занять очередь. Рекомендуемая розничная стоимость OUKITEL WP22 составляет $499,99. При этом в первые сутки аппарат будет доступен за сумму в $170,99. Это является отличным предложением для поклонников активного отдыха и всех остальных, кто желает получить прочный и производительный смартфон.