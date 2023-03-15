Cubot P80 с 16 ГБ памяти будет представлен 17 апреля

Готовы ли вы получить совершенно новый опыт работы со смартфоном? 17 апреля будет представлен флагманский аппарат Cubot P80. На волне успеха модели прошлого поколения P50 новый аппарат может превзойти все ожидания и принести ещё более качественное взаимодействие с пользователем.Cubot P80 работает на мощном 8-ядерном процессоре MTK с частотой 2 ГГц, созданном на техпроцессе 12 нм. Он состоит из четырёх ядер A73 с частотой 2 ГГц и четырёх A53 2 ГГц. Это даёт молниеносную производительность и плавную многозадачную работу, позволяя сделать больше дел за меньшее время.Другой отличительной чертой Cubot P80 являются 8 ГБ оперативной памяти плюс дополнительные 8 ГБ виртуальной памяти. Объёма хранилища в 256 ГБ большинству пользователей будет достаточно для приложений, музыки, видео и фотографий.Аппарат обладает отличным экраном FHD+ размером 6,583 дюйма, предлагающим захватывающее качество изображения. Смотрите ли вы кино, играете или посещаете веб-сайты, экран выдаёт потрясающую чёткость, яркие цвета и исключительный контраст, благодаря чему изображение является чётким и детализированным. В результате Cubot P80 станет идеальным помощником в современной стремительной жизни.Cubot приглашает вас следить за новостямии стать первым обладателем Р80. Не пропустите захватывающий релиз и специальные акции!