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Новости Hardware Роман Семёнов
Очередной флагманский смартфон Oukitel WP21 Ultra скоро будет выпущен с тепловизором
Этот аппарат умеет больше среднестатистического смартфона
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Oukitel имеет всемирную известность как производитель защищённых смартфонов. В 2022 году компания представила ставшие весьма популярными модели WP19 и WP21. Стремясь развить успех и удовлетворить растущий спрос пользователей на защищённые Android-смартфоны, в марте компания выпускает WP22 Ultra.



Поступивший ранее в продажу Oukitel WP21 стал одним из лучших бюджетных аппаратов с роскошной комплектацией. Он мог похвастаться частотой обновления экрана 120 Гц и зарядкой мощностью 66 Вт. Теперь Oukitel представляет ещё более продвинутое устройство WP21 Ultra.

Тепловизор

Отличительной чертой Oukitel WP21 Ultra является наличие тепловизора. Эта технология имеет широкий спектр применения, такого как поиск живых существ, ночное зрение, определение температуры, медицинские варианты использования и т.д. На Oukitel WP21 Ultra разрешение тепловизионного изображения равно 256 х 192, а частота кадров 25 Гц отлично подходит для определения температуры в процессе приготовления пищи, обслуживания промышленного оборудования и т.д. Для промышленного применения можно активировать профессиональный режим, позволяющий задавать более сложные параметры, среди которых есть выбор режима температурной шкалы или включение локального определения температуры. Доступно несколько цветовых палитр, что делает его визуально привлекательным.



Автономность

Даже с расходующим дополнительную энергию тепловизором можно не волноваться по поводу продолжительности работы смартфона. Аккумулятор ёмкостью 9800 мАч позволит подключать аппарат к розетке далеко не каждый день. Благодаря сверхбыстрой зарядке мощностью 66 Вт, WP21 Ultra способен зарядиться от 0% до 50% всего за 25 минут. Этого хватит минимум на пару дней работы. К тому же смартфон может зарядить и другие устройства, работая как внешний аккумулятор.



Производительность

Предлагая 8-ядерный процессор MTK Helio G99 (произведён на техпроцессе 6 нм), частоту обновления экрана 120 Гц, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища, WP21 Ultra обеспечивает высокую плавность работы.



Камеры

Сзади находятся две камеры с основной 64 Мп и инфракрасной камерой ночного видения 20 Мп, способные удовлетворить самые высокие потребности любителей мобильной фотографии. Для красивых селфи имеется передняя камера Sony с разрешением 20 Мп.



Защита IP68, IP69K и MIL-STD-810H

Как и полагается защищённому смартфону, WP21 Ultra обладает сертификатами водонепроницаемости (до 30 минут на глубине 1,5 м), пыленепроницаемостью на 360° и защитой от падений с высоты до 1,5 м.
#oukitel
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