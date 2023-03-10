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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Oukitel представила защищённый смартфон WP22 с самым громким и чётким динамиком
Аппарат, на котором вы сможете слушать музыку под открытым небом
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Компания Oukitel всемирно известна в качестве производителя защищённых смартфонов. В прошлом году она представила аппараты WP19 и WP21. В марте, чтобы удовлетворить высокий спрос пользователей на прослушивание музыки на защищённых Android-смартфонах, в продажу поступит модель WP22.

Далеко не всегда производители смартфонов придают большое значение качеству динамиков, но разработчики новой модели Oukitel WP22 точно не забыли о них. Этот защищённый аппарат способен выдавать качественный звук. Обычно из-за небольшого размера смартфонов они не лучшим образом воспроизводят звук в низко-среднем диапазоне частот, где содержится большая часть теплоты и полноты звука. Oukitel WP22, который появится на фестивале покупок AliExpress 328, призван решить эту проблему.



Самый крупный и громкий динамик в смартфонах

Oukitel WP22 обладает мультимедийным динамиком громкостью 125 дБ и мощностью 4 Вт при диаметре 36 мм. Он хорошо реагирует на частотный диапазон 100-400 Гц. Для сравнения, обычно мощность динамиков смартфонов не превышает 0,5-2 Вт. Это означает, что на WP22 динамик заметно громче и чище, звук из него теплее и полнее. Слушателям не придётся представлять басы, поскольку здесь они действительно есть. Помимо глубоких нижних частот, динамик способен выдавать чёткие высокие и чистые средние частоты, позволяя наслаждаться любимыми мелодиями где угодно!



Автономность

Казалось бы, это повысит расход энергии и сократит время работы устройства. Однако, защищённые смартфоны обычно обладают большими аккумуляторами, и у аппаратов Oukitel они весьма крупные. В данном случае WP22 получил аккумулятор ёмкостью 10000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт. Это позволит слушать музыку и не думать, не пора ли искать розетку.

Характеристики

Устройство работает на 8-ядерном процессоре MediaTek Helio P90, последней версии Android 13, у него 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Всё вместе это обеспечивают плавную и быструю работу. Экран размером 6,58 дюйма с разрешением 1080 х 2400 большой, что не мешает ему удобно лежать в руке.

Камеры

Основная камера с разрешением 48 Мп и передняя 16 Мп дадут возможность запечатлеть красивые пейзажи или важные моменты своей жизни с высоким уровнем чёткости. Есть даже инфракрасная камера ночного видения с разрешением 20 Мп, позволяющая делать чёткие снимки и в темноте.

Защита

Поскольку это защищённый смартфон, он пыленепроницаемый, не боится падений и влаги. Об этом говорит наличие сертификатов IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Аппарат переживёт погружение на полчаса на глубину 1,5 м, падения с высоты 1,5 м и он пыленепроницаем на 360°.



Покупка

Oukitel WP22 должен появиться на AliExpress примерно через две недели. Потенциальные покупатели могут присоединиться к кампании по раздаче подарков в официальном магазине Oukitel или в группе FB, имея возможность выиграть бесплатные смартфоны повышенной прочности WP22, K9 Pro или C19 Pro.
#oukitel
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