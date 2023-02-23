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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Что подарить мужчине на 23 февраля: топ-10 подарков-гаджетов
Выбираем подарок ко Дню защитника Отечества из мира технологий
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Наступает День защитника Отечества, так что перед многими встаёт вопрос, что подарить родственникам и друзьям. Если у вас этот вопрос до сих пор не решён, в данной статье вы получите подсказки и сможете сделать запоминающийся, ценный и практичный подарок.

Электрическая зубная щётка для мужчин

Ультразвуковая электрическая зубная щётка Xiaomi Nandme NX9000 создана для мужчин. Её дизайн говорит, что она предназначена для настойчивых и компетентных людей, у которых всё под контролем.



Корпус NX9000 сделан из авиационного алюминия, который обеспечивает жёсткость, прочность и устойчивость к коррозии - такие черты ценятся и среди мужчин. Щётка имеет пять режимов чистки: Sensitive, Clean, White, Polishing и Massage. С её помощью можно заботиться о полости рта, что включает в себя чистку зубов, их отбеливание и массаж дёсен. При этом дизайн щётки оставляет ощущение высочайшего качества.

На корпусе расположен ЖК-дисплей, где показываются режим чистки, продолжительность и уровень заряда батареи, так что вы сможете чистить зубы и сверяться с показателями. Это сделает чистку эффективнее, что пойдёт на пользу здоровью полости рта.

NX9000 будет отличным подарком для друзей или супруга, показывая нежность, заботу и внимание со стороны женщины. Этот подарок позволит с комфортом сохранять здоровье полости рта. Xiaomi Nandme NX9000 с двумя сменными насадками предлагается по цене от 3900 руб.

Купить Xiaomi Nandme NX9000

Код для получения скидки: NX9000RU01

Пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12

В наши дни домашние обязанности нередко делятся поровну между мужчиной и женщиной. Если это ваш случай, пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12 может стать ценным подарком. Он позволяет пылесосить, мыть пол, всасывать пролитые жидкости вроде воды и кофе. Также пылесос самостоятельно очищает свою швабру.



W12 умеет убираться не только при помощи щётки и сохранять чистоту валика при влажной уборке, но и после уборки по одному нажатию кнопки чистить роликовую щётку. Это может быть мокрый пол в ванной после принятия душа или на кухне при мытье посуды, крошки после обеда - пылесос позволит быстро устранить всё это. W12 весит лишь 3,8 кг, обеспечивая простоту и удобство применения.

Пылесос W12 станет отличным подарком для мужчин, готовых взять на себя часть обязанностей по дому. По цене от 16000 руб они получат инструмент для эффективной уборки дома.

Купить Redkey W12

Самоочищающийся робот-пылесос с функцией самостоятельного сбора пыли ROIDMI EVA

Роботы-пылесосы нравятся всем тем, кто не хочет пылесосить собственными руками. Если ваш мужчина занят и у него нет времени на уборку дома, ROIDMI EVA станет отличным подарком для поддержания чистоты.



ROIDMI EVA предлагает самоочистку, автоматическое опустошение мусорного отсека, пылесос и мойку полов 2 в 1. Можно поставить промежуток времени до возвращения для мытья тряпки (6/10/12 минут), чтобы не пачкать дом грязной тряпкой. Возможность самоопорожнения избавит пылесборник от собранного мусора. Пылесос прост и удобен в работе, одновременно пылесосит и моет полы, тем самым повышая эффективность уборки.

ROIDMI EVA справится с уборкой пола без всякого вмешательства человека и доступен для приобретения по цене от 54000 руб.

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Массажёр Minipro M01

Массажёры призваны снимать напряжение после тяжёлых физических нагрузок и расслаблять напряжённые мышцы, чтобы не было боли и спазмов. Модель Minipro M01 пригодится мужчинам, которые ведут активный образ жизни, занимаются спортом или их работа связана с физическими нагрузками.



Массажёр Minipro M01 способен расслабить любую группу мышц и поможет их восстановлению после физической активности за счёт разной частоты вибрации. Стоимость этого устройства начинается от 6000 руб.

Смарт-часы Huawei Watch GT3 Classic

Умные часы и фитнес-браслеты становятся всё более популярными среди пользователей разных возрастов. Если мужчина занимается спортом или фитнесом, но со смарт-часами прежде не пересекался, модель Huawei Watch GT3 Classic будет хорошим подарком.



Watch GT3 Classic не только показывают время, но и постоянно измеряют частоту сердечных сокращений, уровень стресса, отслеживают показатели сна и позволяют проводить специальные тренировки на протяжении 30-40 минут. Продолжительность работы часов составляет 4-5 дней, они защищены от влаги и их удобно носить. Стоимость начинается от 16000 руб.

Чехол Commons для iPhone

Оригинальные чехлы для iPhone стоят недёшево, а чехлы других производителей по более низким ценам могут не отличаться качеством и уровнем защиты. Чехлы производства Commons могут считаться исключением из правил.



Материал внутри чехла мягкий, почти как у чехлов производства самой Apple. Отверстия под кнопки располагаются в нужных местах. Чехол не мешает работать беспроводной зарядке. Он плотно прилегает к устройству и надёжно защищает его со всех сторон. Наконец, ярко-жёлтая расцветка сделает ваш айфон ещё более привлекательным и бросающимся в глаза. Стоимость таких чехлов составляет от 1200 руб.

Лазерная рулетка HOTO

Мужчины в процессе работ по дому или при изготовлении чего-либо пользуются рулеткой. Быть может, вашему мужчине пригодиться лазерная рулетка HOTO, которая станет хорошим подарком на 23 февраля.



Эта рулетка способна измерять объекты и расстояние между двумя точками с точностью до трёх знаков после запятой. Однократное продолжительное нажатие открывает рулетку. При измерении первое нажатие активирует лазер, второе производит измерение и показывает результат на экране. Можно записывать результаты сделанных измерений, подключив рулетку к приложению Mi Home. Зарядка выполняется через разъём USB Type C. Стоимость составляет от 2150 руб.

Автомобильное зарядное устройство для телефона Ugreen

В дальней дороге наступает момент, когда нужно зарядить смартфон, чтобы не остаться без средства связи и навигатора.



Автомобильное зарядное устройство для телефона Ugreen служит именно этой цели. От нуля до 60% оно зарядит распространённые смартфоны за полчаса и позволит избежать поиска розетки.

Автомобильные зарядные устройства для телефона Ugreen предлагаются по цене от 1100 руб.

Мини-динамик Bluetooth Tronsmart T7

Если ваш мужчина любит музыку, подарком может стать беспроводная портативная колонка.



Мини-динамик Tronsmart T7 подключается к мобильным устройствам с помощью стандарта связи Bluetooth, позволяя воспроизводить музыку, подкасты и прочее аудио. У него приличное качество звука, полные басы и чистые высокие частоты. Несколько таких динамиков дадут возможность самому создать стереосистему.

Tronsmart T7 защищён от влаги стандартом IPX7. Поскольку размер у него невелик, этот динамик можно брать с собой куда угодно. Стоимость Tronsmart T7 стартует от 2000 руб.

Перчатки с фонариком

Налобные фонарики могут быть неудобными, сжимая голову и доставляя тем самым дискомфорт.



В таком случае решением может оказаться перчатка-фонарик. Источник света находится на внешней стороне большого и указательного пальцев каждой перчатки. Размер светодиодов небольшой, но яркий свет излучается на значительное расстояние. Такой фонарик пригодится для рыбалки ночью, при катании на велосипеде или скутере и во многих других случаях. Зарядка производится через разъём USB. Стоимость начинается всего от 300 руб.

Любой из описанных выше технологических продуктов станет неплохим подарком на 23 февраля. Особенно можно отметить

электрическую зубную щетку Xiaomi Nandme NX9000

пылесос Redkey W12

робот-пылесос Roidmi EVA

которые будут поддерживать здоровье полости рта мужчины и чистоту его дома.
#nandme #roidmi #redkey
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