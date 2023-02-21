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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Электрическая зубная щётка Xiaomi Nandme NX8000 с комплектом из 12 насадок подешевела до 3000 руб
Только 20-24 февраля электрическая зубная щётка Xiaomi Nandme NX8000 доступна по сниженной цене
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Считается, что чистить зубы эффективнее при помощи электрической зубной щётки, которая лучше обычной очищает полость рта. При этом её использование вполне безопасно для зубов и дёсен.



К числу подобных безопасных и эффективных электрических зубных щёток относится модель Xiaomi Nandme NX8000, которая предлагается по умеренной цене в магазине Aliexpress https://bit.ly/3IfHHBY. Сделав заказ, кроме самой щётки вы получите комплект из 12 насадок для неё, а также две упаковки зубной нити F88. Цена будет снижена с 20 по 24 февраля.



Вибрация с частотой 41000 раз/мин обеспечивает эффективную очистку полости рта

Электрическая зубная щетка Xiaomi Nandme NX8000 обладает бесщёточным двигателем высокого уровня эффективности, который обеспечивает частоту вибрации 41000 раз/мин. Благодаря этой вибрации при чистке зубов паста полностью смешивается с водой и получается густая и нежная пена, удаляющая изо рта зубной налёт и остатки пищи.

Подобная тщательная чистка зубов даст возможность избежать болезней полости рта, сделать дыхание свежим, а зубы белыми, заодно повысив уверенность в себе.

Интеллектуальный контроль давления на страже здоровья зубов



Все знают, что если чистить зубы неправильными движениями или переусердствовать с напором, можно повредить дёсны и они могут начать кровоточить. Чтобы такого не случилось, зубная щётка NX8000 обладает интеллектуальным контролем давления. Если вы будете нажимать слишком сильно, загорится жёлтый индикатор. Если вы не меняли насадку больше трёх месяцев, синий индикатор напомнит, что пришла пора сделать это.

Благодаря умному регулятору давления вы сможете подобрать правильную интенсивность чистки зубов и ваши дёсны не будут кровоточить. Что касается замены насадки, она необходима, поскольку со временем на насадке скапливаются бактерии, так что чистка зубов может начать приносить вред вместо пользы.

Продолжительность работы в 200 дней позволит брать щётку с собой в дорогу и не искать розетку

После зарядки до максимума электрическая зубная щётка NX8000 сможет работать следующие 200 дней. Это оценят люди, часто бывающие в командировках или путешествиях, где розетка есть под рукой далеко не всегда. Заодно вы будете избавлены от необходимости выделять место в своём багаже ещё и под зарядное устройство для щётки.

Дизайн и функциональность

NX8000 имеет ряд функциональных возможностей. Среди них обратный отсчёт на протяжении двух минут, чтобы вы уделили чистке зубов достаточно времени. Также каждый 30 секунд вы будете получать напоминание о том, что нужно начать чистить другой участок зубов. Ручка зубной щётки имеет нескользящее покрытие и защиту от влаги уровня IPX7. Даже если щётка попадёт в наполненную водой раковину или ванну, она не будет повреждена.



12 насадок и послепродажное обслуживание на протяжении трёх лет

В комплект поставки электрической зубной щётки Xiaomi Nandme NX8000 входят 12 насадок стоимостью $41,99. Стоматологи рекомендуют менять насадки каждые три месяца, так что этого комплекта хватит на три года. Это позволит избежать лишних расходов и не тратить время на поиск насадок.

Nandme даёт три года бесплатного послепродажного обслуживания. В случае возникновения проблем в работе щётки её бесплатно заменят.

Если вы желаете впервые попробовать чистить зубы электрической зубной щёткой или недовольны своей нынешней щёткой, Xiaomi Nandme NX8000 может оказаться интересным для вас вариантом.
  • Первоначальная цена: 49.99$ (3709,54 руб).
  • Промокод на скидку в размере $8 (593,64 руб): NANDMER838.
  • Итоговая цена: $41.99 (3115,89 руб).
В настоящее время Nandme NX8000 доступна на Aliexpress по цене $39,98 (2988 руб).

Цены в рублях могут изменяться в зависимости от курса доллара.

Купить Nandme NX8000

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