Тестирование пылесосов Redroad 17 показывает их сходства и различия, возможности и аксессуары



Эффективность пылесосов серии Redroad 17



Во всех пылесосах Redroad 17 применяется двойная роликовая щётка



Аккумуляторы на пылесосах серии Redroad 17 съёмные



Во всех пылесосах серии Redroad 17 применяется двойная система фильтрации HEPA

входной фильтр HEPA служит для предотвращения попадания мелкой пыли в движок и продления срока его службы.

выходной фильтр HEPA из активированного угля эффективно удаляет запахи и сохраняет чистоту воздуха.



Redroad 17MAX с мешком для пыли

Если вы серьёзно относитесь к уборке дома, Redroad 17 и Redroad 17 MAX будут лучшим выбором с богатым набором аксессуаров для разных вариантов применения.

Если вы не любите очищать пылесборник вручную или у вас аллергия на пыль, Redroad 17 MAX со сменными мешками позволит держаться от пыли подальше, просто меняя заполнившийся мешок на новый. В комплект входит 29 мешков для пыли, которых хватит на несколько лет.

Если вам нужно оптимальное соотношение цены и возможностей или простая уборка квартиры, подойдёт Redroad 17 Lite. Эта же модель станет лучшим выбором для пожилых людей благодаря простоте эксплуатации.

Вертикальные беспроводные пылесосы имеют ряд преимуществ на фоне классических моделей. Они лучше убирают поверхность, особенно по сравнению с ручными инструментами вроде метлы и швабры. Однако, это относится только к качественным моделям пылесосов. В число таких входят три пылесоса от бренда Xiaomi Redroad.Эти новинки предлагают полезную функциональность. Какой бы тип вертикального беспроводного пылесоса вы не предпочли, среди рассматриваемых моделей найдётся подходящая для вас. Это пылесосы Redroad 17, Redroad 17 Lite Vertical Cordless Vacuum и Redroad 17MAX Dust Bag Vacuum Cleaner.Прежде чем начинать тестирование, следует сравнить между собой параметры этих трёх пылесосов.Мощность всасывания, уровень шума, ёмкость аккумуляторов, продолжительность работы и вес у этих моделей Redroad 17 одинаковые. Redroad не экономит на эффективности уборки ради снижения стоимости. Отличаются пылесосы типом пылесборников, их объёмом и аксессуарами. Разная функциональность и аксессуары дают покупателям более широкий выбор под свои потребности. В результате цены тоже отличаются.Качество уборки зависит от мощности всасывания, конструкции щётки и других факторов. Важнее всего для пылесоса мощность всасывания. Все три пылесоса Redroad 17 имеют мощность всасывания 26500 Па, что является лучшим показателем на рынке.В тестах каждый пылесос использовали для удаления пыли, волос и частиц кошачьего туалета с пола. Все модели могли легко засасывать мусор и пыль с расстояния в несколько сантиметров и убираться очень чисто.Установлено также, что каждый пылесос обладает двойной роликовой щёткой. Согласно полученным результатам, эффективность очистки у подобной конструкции выше, чем у обычной щётки с одним роликом. Конструкция двойной щётки позволяет убирать полы так, как это привычно для большинства людей. Маркетинговые материалы Redroad говорят, что очищающая способность двойной роликовой щётки составляет 400% от возможностей традиционной однороликовой щётки.Никто не любит монотонный шум пылесосов. Совсем избежать его невозможно, так что приходится искать сравнительно тихие модели.Redroad 17MAX, Redroad 17 и Redroad 17 Lite были протестированы в разных режимах работы и результаты у всех оказались удовлетворительными. Даже на максимальной мощности уровень шума не превышал 60 дБ. Это могут оценить семьи с маленькими детьми, которым пылесосы не будут мешать спать днём.Производитель сообщает, что в пылесосах серии Redroad 17 применяется система 9-кратного шумоподавления Mandala. Она уменьшает уровень шума за счёт оптимизации конструкции двигателя и воздуховода.Хотя мало кто пылесосит больше часа подряд, высокий уровень автономности позволяет обойтись без перерывов на подзарядку в процессе уборки.В тестах пылесосы использовались для уборки пола площадью 90 м, кровати, дивана и занавесок. После завершения уровень заряда превышал 40%. Это означает, что любой из трёх пылесосов может использоваться ежедневно с полной мощностью.Как можно увидеть в перечне характеристик, все три модели обладают аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и работают на протяжении 60 минут. Аккумулятор во всех случаях съёмный, так что во время длительной уборки есть возможность поменять разрядившийся основной аккумулятор на запасной.Если во время уборки пыль или грязь попадают в воздуховод, а оттуда в помещение, это может представлять угрозу для здоровья. Именно поэтому для вертикальных беспроводных пылесосов важно наличие системы фильтрации.Все три модели Redroad 17 были протестированы до и после уборки. Значительного увеличения пыли в выпускном отверстии для воздуха зафиксировано не было. Это значит, что система фильтрации работает эффективно.Открутив фильтрующее устройство, обозреватели нашли двойные фильтры НЕРА:Redroad сообщает, что система фильтрации и двойной картридж HEPA могут фильтровать пыль размером всего 0,1 мкм с эффективностью 99,97%.Хорошая фильтрация, экологичность и безопасность будут важны для людей с респираторными аллергиями.После проведённого тестирования было установлено, что все три пылесоса способны справляться с ежедневной уборкой лучше, чем более традиционные пылесосы с однороликовыми щётками.Теперь давайте рассмотрим, чем эти три пылесоса отличаются друг от друга.Вертикальные беспроводные пылесосы можно поделить на два типа по сбору пыли: в мешок и в специальный отсек. Модели Redroad 17 и Redroad 17 Lite и Redroad 17 обладают отсеком для сбора пыли, а Redroad 17MAX мешком.Мешок для пыли является расходным материалом. После его использования необходимо поставить другой. Если вы не хотите дополнительных расходов, выбирайте пылесос с отсеком для пыли.Если же вы хотите упростить очистку пылесборника или в доме есть люди с аллергией на пыль, рекомендуется выбирать Redroad 17MAX. После заполнения мешка достаточно извлечь его, выбросить и установить чистый. Этот процесс не подвергает вас действию пыли и не вызовет аллергии.Redroad даёт 29 мешков для пыли (4 в комплекте и 25 дополнительных) объёмом по 400 мл. Каждый можно использовать на протяжении 45 дней, итого 29 мешков хватит более чем на 3 года.Тип и количество аксессуаров являются важными факторами при выборе пылесоса. Если вы собираетесь выполнять полноценную уборку, лучше получить полный комплект аксессуаров для уборки разных полов, мебели, занавесок в доме. Для пожилых людей вертикальный беспроводной пылесос с простым дизайном и небольшим количеством аксессуаров будет лучшим выбором, чтобы можно было просто включить его и начать пылесосить.С этими тремя пылесосами предлагаются следующие аксессуары:Выбор аксессуаров зависит от ваших потребностей в уборке. Если вы лишь пылесосите пол, относительно недорогой Redroad 17 Lite станет неплохим вариантом. Если вам нужен полностью чистый дом или у вас есть дети, Redroad 17 или Redroad 17MAX удовлетворят ваши потребности.Качественный продукт обычно служит долго. Однако, за качество нужно платить, так что следует найти подходящее вас сочетание цены и возможностей устройства.Все три модели Redroad 17 показали очень хорошие результаты в тестах. Они дешевле доступных в продаже конкурентов, при этом относясь к разным ценовым категориям. Какую бы модель вы не выбрали, вы получите отличное соотношение цены и качества.Сравнив три модели Redroad 17, можно сделать вывод, что все они хорошо справляются с уборкой, имеют большой радиус действия и отличную фильтрацию, а также экономически эффективны. При этом каждая модель уникальна.