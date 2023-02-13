Аппарат с ёмкостью аккумулятора 13000 мАч, зарядкой 33 Вт и 10 ГБ оперативной памяти

Будучи новым брендом на рынке умных устройств, Oscal стремится предлагать продукты для любителей приключений на свежем воздухе и исследователей природы. После большого успеха аппарата Oscal S60 с камерой ночного видения, компания готовится к продажам защищённого смартфона Oscal S80Давайте посмотрим на подробные характеристики.Oscal S80 обладает аккумулятором ёмкостью 13000 мАч. Этого должно быть достаточно для 15 часов игр, 20 часов просмотра потоковых трансляций и 70 часов прослушивания музыки.Также такого аккумулятора хватает на 1152 часов в режиме ожидания, 50 часов экстренных вызовов и 500 часов навигации на открытой местности.Благодаря зарядке мощностью 33 Вт и технологии двойных электрических ядер, Oscal S80 безопасно заряжается от 0 до 51% за 66 минут. Поддержка обратной зарядки позволяет заряжать от смартфона другие устройства в любом месте. Аккумулятор способен работать в диапазоне температур от -45 ℃ (до 10,5 часов) до 70 ℃ (до 8 часов).Oscal S80 обладает основной камерой 12 Мп с сенсором Sony® IMX362, светочувствительностью до 200% при ночной съёмке, быстрым автофокусом 0,03 секунды и непрерывной съёмкой со скоростью 10 кадров/с. Также есть сверхширокоугольная камера 8 Мп с полем обзора 117° и камера ультра/макро с фокусным расстоянием 2 см для съёмки огромного неба и крошечных насекомых прямо перед вами.Поддерживается усовершенствованная технология Arcsoft Tech 3.0 с панорамным режимом, режимом HDR, режимом ночной съёмки, AI Beauty и портретным режимом. Это позволяет снимать что угодно: горы целиком, снимок улицы ночью, селфи дома или групповое фото.Аппарат работает на процессоре MediaTek Helio G85 с 6 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ виртуальной памяти. Это обеспечивает многозадачную работу на высокой скорости. Объём хранилища в 128 ГБ можно увеличить на 1 ТБ картой памяти TF, чтобы было достаточно места для видео, фотографий и прочих файлов. Благодаря системе охлаждения Graphite температура процессора на 8 °C меньше, чем она могла бы быть, не позволяя устройству слишком нагреваться во время долгих и тяжёлых игр.Oscal S80 работает с программной оболочкой Doke OS 3.0 на базе операционной системы Android 12. Здесь поддерживаются интеллектуальные плавающие окна, такие как Smart Sidebar, Minus One Screen и панель управления. Стала проще персонализация пользовательского интерфейса посредством обоев и графических тем. Быстрая оперативная память увеличивает скорость запуска приложений в среднем на 7%.Прочность является главной характеристикой Oscal S80. Сертификат MIL-STD-810H означает защиту от падений, ударов и вибрации, а рейтинги IP68 и IP69K говорят о наличие защиты от пыли и воды. Эта прочность пригодится и геймерам, которые в случае проигрыша в игре могут решить выместить своё разочарование на смартфоне.Аппарат поддерживает навигационную систему 4 в 1, стандарт NFC для бесконтактной оплаты и обмена данными, режим работы в перчатках и полезный набор инструментов для оказания помощи.Oscal S80 будет доступен на Aliexpress всего за $174,99 со скидкой до 40%.