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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Смартфон Doogee V Max предлагает аккумулятор 22000 мАч и производительный процессор
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Защищённые смартфоны ради прочности могут жертвовать изяществом и тонким корпусом, но это открывает перед ними дополнительные возможности. Например, в большом корпусе можно уместить аккумулятор большой ёмкости. Именно это и случилось в смартфоне Doogee V Max, который содержит аккумулятор с рекордной ёмкостью в 22000 мАч.



V Max должен поступить в продажу представлен в феврале. Разработчики обещают до 2300 часов работы в режиме ожидания, до 25 часов в играх, 35 часов потоковых трансляций, 80 часов музыки и 109 часов телефонных разговоров.

Аппарат поддерживает функцию обратной зарядки, позволяющую применять Doogee V Max как внешний аккумулятора для зарядки других устройств. В комплект поставки V Max входит зарядное устройство мощностью 33 Вт.



Также аппарат обладает процессором MediaTek Dimensity 1080. Он производится на техпроцессе TMSC 6 нм, что означает достаточно высокий уровень эффективности. Базовая версия получила 12 ГБ оперативной памяти и может быть добавлено ещё 8 ГБ виртуальной памяти. Объём хранилища в базовой версии составляет 256 ГБ, есть поддержка карт памяти microSD вместимостью до 2 ТБ. В итоге смартфон имеет самый большой совокупный объём оперативной памяти и хранилища.

V Max получил экран 6,58 дюйма FHD+ с частотой 120 Гц. Это панель IPS с соотношением сторон 19:9, плотностью пикселей 401 ppi и максимальной яркостью 400 нит. От царапин экран защищает стекло Corning Gorilla Glass.

Хотя V Max является в первую очередь прочным смартфоном, на камерах в нём экономить не стали. Основная из них обладает разрешением 108 Мп с сенсором Samsung HM2. Вторая камера необычная. Это сенсор Sony, работающий как камера ночного видения. Это значит, что она умеет снимать фото и видео в полной темноте, чему помогают два инфракрасных источника света сбоку. Последняя камера сзади сверхширокоугольная 16 Мп с полем обзора 130°. Спереди установлена камера 32 Мп производства Sony.

V Max оснащён двумя стереодинамиками с настройкой Hi-Res. Корпус получил рейтинги защиты IP68 и IP69K, сертификат MIL-STD-810H, быстрый емкостной сканер отпечатков пальцев сбоку. Поддерживаются четыре навигационные спутниковые системы GPS: ГЛОНАСС, Galileo, Beidou и GPS. Ещё есть NFC, отсек для двух SIM-карт Nano и для карт TF.



V Max должен появиться за день до Дня святого Валентина, 13 февраля. Его можно приобрести в магазинах AliExpress и Doogeemall. Цена на AliExpress составит $329,99 в период с 13 по 17 февраля. Узнать больше можно на сайте производителя.

Купить смартфон Doogee V Max

Кстати, уже завтра у нас на сайте выйдет полноценный обзор Doogee V Max - не пропустите.
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Я тебе ответил более чем адекватно, сначала включи мозги, и только потом думай чтобы что-то писать.
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Neshesha
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Ну вот, говоришь про хейтеров, а сам адекватно ответить не можешь. И не можешь реагировать на критику. Хотя ты наверное понимаешь, глядя сколько просмотров статьи набирают.
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