Nandme NX7000 поможет любимым людям сохранять здоровые зубы

Она покажет, что вы достаточно сблизились, чтобы делать практичные подарки.

Зубная щётка поможет сохранять здоровье полости рта.

Электрические зубные щётки доступны по цене и могут справляться со своими обязанностями лучше обычных.

Код на скидку в $3: NANDME733

Некоторые люди дарят подарки не только на день рождения и Новый год, но и на День святого Валентина, то есть 14 февраля. Если вы один из этих людей, можете подарить своей второй половинке электрическую звуковую зубную щётку Xiaomi Nandme NX 7000.В рамках проводящейся сейчас акции можно приобрести Nandme NX7000 со скидкой до 60%, а также получить дополнительную скидку в размере $3 по коду NANDME733, если сумма заказа на Aliexpress превышает $25. Также предлагается приобрести набор из 12 насадок для этой зубной щётки за $30,99. Вместе с этим покупатели получат в подарок 3 бесплатные упаковки зубных нитей. Это предложение действует с 13 по 17 февраля.Какую пользу приносит использование электрической звуковой зубной щётки Nandme NX 7000?Частота вибрации этой зубной щётки может достигать 41000 в минуту. Это позволяет чистить полость рта и зубной налёт вдвое эффективнее ручных зубных щёток, поддерживая здоровье и сохраняя зубы белыми.Если близкий вам человек часто путешествует, ему не придётся брать с собой зарядное устройство в дорогу. Зубную щётку можно заряжать не чаще раза в год, так что не потребуется лишний раз искать розетку.Помимо обычной чистки, щётка умеет отбеливать зубы, массировать дёсны и т.д. Предлагается пять режимов работы: чувствительный, очищающий, осветляющий, полирующий, массаж десен. Каждый из них можно установить на сильную, среднюю или слабую интенсивность. Таким образом, 15 вариантов работы позволят подобрать наиболее комфортный для каждого режим.В отличие от обычных зубных щёток, на электрических насадки следует периодически менять. Стоматологи советуют делать это каждые три месяца. Приобретя комплект насадок вместе с щёткой, вы надолго избавите любимого человека от необходимости покупать их отдельно.Nandme обещает послепродажное обслуживание на протяжении трёх лет и бесплатную замену в случае проблем с качеством зубной щётки. У неё есть защита от влаги стандарта IXP7 и противоскользящее покрытие, чтобы прочно держать щётку мокрыми руками.Сделав на День святого Валентина подарок в виде электрической зубной щётки Xiaomi Nandme NX 7000, вы покажете внимание и заботу о здоровье любимого человека.