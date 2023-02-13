Некоторые люди дарят подарки не только на день рождения и Новый год, но и на День святого Валентина, то есть 14 февраля. Если вы один из этих людей, можете подарить своей второй половинке электрическую звуковую зубную щётку Xiaomi Nandme NX 7000.
Почему в качестве подарка стоит выбрать именно подобную зубную щётку?
- Она покажет, что вы достаточно сблизились, чтобы делать практичные подарки.
- Зубная щётка поможет сохранять здоровье полости рта.
- Электрические зубные щётки доступны по цене и могут справляться со своими обязанностями лучше обычных.
В рамках проводящейся сейчас акции можно приобрести Nandme NX7000 со скидкой до 60%, а также получить дополнительную скидку в размере $3 по коду NANDME733, если сумма заказа на Aliexpress превышает $25. Также предлагается приобрести набор из 12 насадок для этой зубной щётки за $30,99. Вместе с этим покупатели получат в подарок 3 бесплатные упаковки зубных нитей. Это предложение действует с 13 по 17 февраля.
Какую пользу приносит использование электрической звуковой зубной щётки Nandme NX 7000?
1. Глубокая очистка полости рта
Частота вибрации этой зубной щётки может достигать 41000 в минуту. Это позволяет чистить полость рта и зубной налёт вдвое эффективнее ручных зубных щёток, поддерживая здоровье и сохраняя зубы белыми.
2. Не придётся часто заряжать щётку Если близкий вам человек часто путешествует, ему не придётся брать с собой зарядное устройство в дорогу. Зубную щётку можно заряжать не чаще раза в год, так что не потребуется лишний раз искать розетку.
3. Доступно 15 режимов чистки зубок
Помимо обычной чистки, щётка умеет отбеливать зубы, массировать дёсны и т.д. Предлагается пять режимов работы: чувствительный, очищающий, осветляющий, полирующий, массаж десен. Каждый из них можно установить на сильную, среднюю или слабую интенсивность. Таким образом, 15 вариантов работы позволят подобрать наиболее комфортный для каждого режим.
4. 12 насадок
В отличие от обычных зубных щёток, на электрических насадки следует периодически менять. Стоматологи советуют делать это каждые три месяца. Приобретя комплект насадок вместе с щёткой, вы надолго избавите любимого человека от необходимости покупать их отдельно.
5. Гарантийные обязательства
Nandme обещает послепродажное обслуживание на протяжении трёх лет и бесплатную замену в случае проблем с качеством зубной щётки. У неё есть защита от влаги стандарта IXP7 и противоскользящее покрытие, чтобы прочно держать щётку мокрыми руками.
Сделав на День святого Валентина подарок в виде электрической зубной щётки Xiaomi Nandme NX 7000, вы покажете внимание и заботу о здоровье любимого человека.