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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Беспроводной пылесос Redroad 17 позволит убираться эффективнее
Вертикальный пылесос доступен для приобретения за 17990 руб
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Все любят чистоту в доме, но мало кто любит наводить чистоту. Качественный пылесос может прийти на помощь, сделав уборку проще и быстрее. Таким является модель пылесоса Redroad 17 Vacuum.

Способность к уборке в четыре раза выше по сравнению с обычными пылесосами

Обычный пылесос с одной роликовой щёткой может выбрасывать пыль, когда толкаешь или тянешь его. Redroad 17 лишён подобного недостатка. У него есть две щётки и высокая мощность всасывания 26500 Па. Пылесос с двойной щёткой за раз делает столько же работы, сколько пылесос с одной щёткой делает за четыре прохода, при этом не оставляя следов. По сравнению с одной роликовой щёткой, двойная лучше собирает мусор и пыль. В итоге способность к уборке здесь в четыре раза выше по сравнению с пылесосами с одной роликовой щёткой.

В процессе уборки двойная роликовая щётка плотно входит в углы, не оставляя загрязнённых участков. Также станут чистыми дно кровати, дивана и другие места, до которых непросто добраться обычным пылесосам. Двойная щётка облегчает и ускоряет уборку.

Разработан специально для чувствительных людей

Если у вас аллергия на пыль, плохая фильтрация пылесоса может стать причиной респираторных заболеваний. Такого не произойдёт при использовании Redroad 17.

Пылесос обладает двухслойным медицинским фильтром HEPA и системой фильтрации 5-го уровня, способной фильтровать пыль, пыльцу и другие мельчайшие частицы размером от 0,1 мкм. Картридж с активированным углём может дезодорировать и впитывать запахи. Это станет настоящим спасением для аллергиков.

7 видов аксессуаров и простая очистка

Для любящих чистоту людей уборка состоит не только из мытья полов. Шторы, диванные щели, книжные полки и даже потолки тоже нуждаются в уборке. Redroad 17 имеет дизайн с семью видами насадок. Среди них двойная роликовая щётка, щелевая насадка с подсветкой, щётка для удаления клещей, щётка с мягкой щетиной, турбощётка, щётка для мебели. Использование разных насадок позволит не только пылесосить пол, но и потолки, шторы, детские кровати, автомобиль и т.д. Это многоцелевое устройство, которое позволит сэкономить время и деньги.



Уборка во всех направлениях

Двойная роликовая щетка пылесоса Redroad 17 с шарниром повышает удобство уборки. Пылесос можно толкать и тянуть. Головка щётки вращается на 360°, что позволяет убирать углы возле мебели и стен.

Redroad 17 сейчас доступен по цене 17990 руб в магазинах

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#redroad
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