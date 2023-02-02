Защищённый смартфон сможет работать очень долго и пригодится в походах

Бренд Oscal в своих продуктах старается предлагать высокие характеристики, привлекательный дизайн, качество и сервисное обслуживании. В раках концепции «только для смелых» Oscal стремится дать любителям активного отдыха возможность носить с собой по-настоящему полезное мобильное устройство. Вскоре после появления модели Oscal S60 со специальной камерой ночного видения на подходе Oscal S80. Здесь пользователи получат батарею ёмкостью 13000 мАч, чтобы её надолго хватало при прогулках на открытом воздухе.Внешний вид устройства Oscal должен показать связь с природой. Задняя сторона Oscal S80 содержит круглую камеру по центру, из-за чего аппарат издалека похож на пингвина. Ожидаются оранжевый (Mecha Orange), зелёный (Navy Green) и чёрный (Conquest Black) цветовые варианты.Oscal S80 получит прочный корпус толщиной 18,9 мм и весом 460 г, так что сломать его будет непросто. Экран с диагональю 6,583 дюйма и разрешением 2408 х 1080 позволит увидеть больше контента.Аккумулятор ёмкостью 13000 мАч станет заметным шагом вперёд для защищённых смартфонов Oscal. Он позволит любителям активного образа жизни надолго отходить от розетки. Такая батарея втрое больше батареи среднестатистического смартфона, позволяя заняться съёмкой фото и видео, слушать музыку и смотреть кино, не опасаясь разрядки устройства в самый неподходящий момент.Oscal S80 позволяет играть на протяжении 15 часов, пользоваться сервисами потоковой трансляции 20 часов и 70 часов слушать музыку. Это даст возможность получить дополнительное удовольствие от отпуска на природе без лишних расходов.Oscal S80 можно назвать устройством 4 в 1. Помимо просто телефона, это цифровая камера, беспроводной динамик и навигационный компас. Избавившись от необходимости брать эти устройства по отдельности, вы сэкономите драгоценное место в своём рюкзаке.Также это портативная электростанция, поддерживающая обратную зарядку устройств вроде умных часов или планшетов.Цифровая камера поддерживает 15 часов непрерывной фотосъёмки, чтобы сохранить все воспоминания о вашем походе.С беспроводными динамиками вы всегда будете на связи, имея 50 часов вызова экстренных служб.Навигационный компас проработает 500 часов, чтобы вы не заблудились в дороге.Также батарея обеспечивает до 1152 часов в режиме ожидания. Хранилища вместимостью 128 ГБ и дополнительные 1 ТБ могут содержать до 300000 фотографий и 50000 видеороликов.Технология Dual Electric Cores обеспечивает мощность зарядки 33 Вт и позволяет зарядить устройство от 0 до 51% за 66 минут.Oscal S80 является хорошо защищённым устройством. Его корпус по прочности отвечает требованиям стандартов IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Последний означает прохождение испытаний при высоких и низких температурах, тепловых ударах, соляном тумане, вибрациях и падениях, так что чехол не понадобится. Сертификаты Leading IP68 и IP69K Rated Waterproof означают хорошую защиту от проникновения влаги внутрь корпуса. Аппарат переживёт погружение в воду на глубину до 1,5 м на 30 минут.Oscal S80 обладает основной камерой 12 Мп, сверхширокоугольной 8 Мп и камерой глубины 2 Мп. Основная камера с сенсором Sony® IMX362 получила светочувствительность 200%, автофокус со временем срабатывания 0,03 секунды и непрерывную съёмку по 10 кадров/с. Сверхширокоугольная камера встречается далеко не в каждом защищённом смартфоне. Она предлагает поле съёмки 117° и макросъёмку с расстояния до 2 см.Применяются передовые алгоритмы ArcSoft, призванные сделать изображения более чёткими в режимах съёмки Panorama, HDR, Night Mode, AI Beauty Mode и Portrait Mode. Поддерживаются и другие высококачественные режимы, такие как видеозапись 2K 30 кадров/с, подводный режим и подсветка лица.Аппарат работает на процессоре MediaTek Helio G85 и не испытывает проблем с выполнением каждодневных задач. У него 6 ГБ оперативной памяти и до 4 ГБ виртуальной памяти, что позволит запускать сразу несколько тяжёлых приложений. 128 ГБ встроенного хранилища и карта microSD вместимостью до 1 ТБ позволят хранить множество приложений, файлов, фотографий и видео. Система охлаждения Graphite уменьшает температуру процессора на 8°C.Oscal S80 работает на программной оболочке Doke OS 3.0 на основе Android 12. Она предлагает высокий уровень персонализации, безопасности, конфиденциальности и эффективности. Android 12 позволяет гибко настраивать пользовательский интерфейс, даёт доступ к панели конфиденциальности и плавно работает.Оболочка Doke OS 3.0 имеет множество улучшений в дизайне, богатый выбор обоев и тем, универсальный рабочий стол, интеллектуальные плавающие окна.Производитель сообщает, что официальный релиз Oscal S80 запланирован на 13-17 февраля.