Компания Tronsmart представила серию колонок Halo для любителей музыки и шумных вечеринок. В них предлагается сильный звук и притягивающие взгляд цветовые эффекты. Модели Halo 100 и Halo 110 стали первыми у этого производителя колонками для караоке. С ними вы получите не только мощный звук, но и стильный дизайн.
Любители музыкальных развлечений должны по достоинству оценить трёхполосную аудиосистему Halo 100. В её состав вошли низкочастотный динамик для усиления басов, два динамика средней частоты и твитер для получения чистых высоких частот. Помимо качественного звука, предлагает возможность переключаться между пятью световыми режимами, а подсветка работает в унисон с музыкой.
Это портативная система, так что с ней вы сможете носить музыку с собой. Помогает в этом и ручка из ткани, а 18 часов работы точно хватит для любой вечеринки. Ещё от колонок можно заряжать смартфоны.
Использование двух колонок Halo 100 сделает звук ещё мощнее, а приложение Tronsmart даст возможность настраивать звуковые эффекты. Двойной аудиорежим позволяет объединить две колонки и быстро переходить между плейлистами.
Если намечается вечеринка у воды, можно не опасаться за сохранность колонок благодаря защите стандарта IPX6.
Стоимость Halo 100 в магазинах Aliexpress и Geekbuying составляет $99,99. Дополнительные сведения ищите на сайте производителя.
Что касается модели Halo 110, она обладает проводным микрофоном для караоке. Звука мощностью в 60 Вт будет достаточно не только для пения, но и для публичных выступления с докладами, презентациями и т.д. Подсветка этих колонок сможет привлечь к вам дополнительное внимание.
Эта модель также обладает продолжительностью работы в 18 часов и также может работать в паре с двумя звуковыми режимами и переключением между плейлистами. Приложение Tronsmart позволит настраивать эквалайзеры.
Halo 110 поступят в продажу в феврале. Дополнительная информация доступна на сайте Tronsmart.