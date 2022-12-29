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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Планшет Oscal Pad 10 на процессоре UNISOC T606 анонсируют после новогодних праздников
Устройство с поддержкой Widevine L1, режимом ПК и аккумулятором 6580 мАч
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Бренд Oscal не первый год занимается производством стильных и тонких устройств для молодёжной аудитории, о чем свидетельствует большой спрос на Oscal C80. Теперь компания готовится начать продажи флагманского планшета Oscal Pad 10. В нём ожидается прогресс в плане мультимедийного применения, эффективности и удобства за счёт экрана размером 10,1 дюйма с поддержкой стандарта Widevine L1, режима ПК, аккумулятора 6580 мАч и процессора UNISOC T606.





Прежние утечки данных говорили об очень тонком и лёгком корпусе толщиной 8,9 мм. Его будет удобно брать в руки и носить с собой. Будут предлагаться зелёный, серебряный и серый цветовые варианты.





Диагональ экрана составит 10,1 дюйма при разрешении 1200 х 1920. Планшет получил поддержку Google Widevine L1, что повышает его ценность для потребления мультимедиа. Поддержка сотовой связи даст возможность смотреть потоковые трансляции с сервисов вроде Netflix, Amazon Prime, Hulu на разрешении 1080p.



Этому способствуют и динамики Smart-K Dual Box Speakers, выдающие стереофонический звук при прослушивании музыки, просмотре телепередач или телефонных разговорах. Oscal Pad 10 должен обладать аккумулятором ёмкостью 6580 мАч, которого хватит на весь день.





Согласно официальным данным, Oscal Pad 10 оснащён 8-ядерным процессором UNISOC T606, чего хватит для интенсивных нагрузок. Поможет в этом оперативная память объёмом 8 ГБ ОЗУ и дополнительно 6 ГБ виртуальной памяти. Объём хранилища составляет 128 ГБ, есть поддержка карт памяти microSD вместимостью до 1 ТБ.





Скорее всего будет доступен также режим ПК. Планшет можно будет использовать как компьютер с беспроводной клавиатурой и мышью, позволяя не только смотреть контент, но и создавать его самому.



Pad10 обладает задней камерой Sony IMX319 с разрешением 13 Мп и передней Samsung 5K4H7 8 Мп для съёмки селфи или видеозвонков.



Устройство работает на программной оболочке ОС Doke OS _P V3.0 поверх системы Android 12. Она обещает улучшенный дизайн, повышенное удобство и плавность. Versatile Desktop позволяет группировать приложения, закрывать папки, сохранять расположение элементов на рабочем стол и легко настраивать иконки. В Smart Floating Windows есть удобные функции, включая смахивание влево или вправо и удержание для использования умной боковой панели, смахивание вниз для доступа к панели управления и т.д.



Поддерживается навигация 4-в-1, чтобы вы не потерялись в дороге. С Dual 4G можно использовать другую SIM-карту или карту TF. Ещё поддерживается лицевая разблокировка.

Анонс международных продаж запланирован на 9-13 января 2023 года. Стоимость составит $129,99 вместо $259,99 благодаря скидке в 50%.

Купить Oscal Pad 10

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