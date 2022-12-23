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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Робот-пылесос Roidmi EVA сделает вашу квартире чище
Многофункциональное устройство избавит вас от самостоятельной уборки дома
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Достижения современных технологий среди прочего облегчают уборку дома. Однако, выбор роботов-пылесосов настолько обширный, что непросто бывает остановиться на какой-то одной модели.

Среди этих моделей есть Roidmi EVA, получивший благоприятные отзывы в интернет-магазинах. Вместе с тем, не все сразу понимают функциональность этого устройства и как решать возникающие в его работе проблемы.

Почему стоит выбрать универсальный самоочищающийся и опорожняющийся робот-пылесос Roidmi EVA All-in-one



Перед нами полнофункциональное устройство типа «всё в одном». Оно сочетает в себе функции пылесоса, мытья полов, автоматической уборки шваброй и автоматического сбора пыли. Мощность всасывания достигает 3200 Па, а функция автоматического мытья полов ещё и очищает тряпку и собирает пыль.

Roidmi EVA можно запускать со смартфона, выбирая подходящую частоту автоматического возврата для мытья из вариантов 3, 9 и 12 минут. Можно задавать частоту автоматического сбора пыли. Если квартира небольшая, можно убирать три раза и один раз собирать пыль. Если средняя, можно дважды пылесосить и один раз собирать пыль. Если дом большой, можно один раз пылесосить и один раз собирать пыль. Также можно никогда не собирать пыль.

Через смартфон можно устанавливать участки и время уборки. Можно установить или исключить участки для уборки, спасая ковры от намокания.

Для какого домашнего окружения годится Roidmi EVA?



Roidmi EVA не имеет больших требований к убираемой территории. Нужно разместить базовую станцию, чтобы пространство перед ней было открытым и не мешало роботу возвращаться на своё место. Между комнатами не должно быть ступенек, а кровати или диваны должны быть достаточно высокими, чтобы пылесос не застревал.

Что касается проводов, обуви на полу или столов, можно не убирать их. Roidmi EVA обладает технологией лазерной навигации LDS и датчиками, которые распознают препятствия, чтобы пылесос объехал их.

Как пользоваться Roidmi EVA ежедневно?



При первом включении Roidmi EVA следует соединить его с домашней сетью Wi-Fi, запустить приложение и начать сканирование окружения для создания карты помещения. При каждой новой уборке карта обновляется, чтобы ничего не пропустить.

Для ежедневного применения Roidmi EVA нужно установить время его запуска. Если вы не хотите, чтобы робот заработал ночью, можно открыть приложение ROIDMI и включить режим «Не беспокоить».

Уборка с использованием Roidmi EVA удобна, поскольку происходит автоматическая мойка тряпки и сбор пыли. Нужно менять пылесборник и резервуар для воды каждую неделю или каждый месяц.

Что делать при возникновении проблем?

Пользоваться Roidmi EVA нетрудно. Для начала можно прочитать руководство на русском языке или найти ответы в интернете по запросу «Roidmi EVA». Вы получите различные статьи и видео, которые дадут ответы на ваши вопросы.

Если устройство перестанет работать, можно попытаться найти решение в руководстве на русском языке. Если это не помогает, можно обратиться в местный магазин, где вы купили устройство, или обратиться в службу поддержки клиентов в официальном магазине, отвечающем за послепродажное обслуживание.

Как приобрести расходные материалы?

Многие аксессуары Roidmi EVA являются расходными материалами. Это мешки для сбора пыли, основная роликовая щётка, боковые щётки, фильтры, тряпки и т. д. Их нужно периодически заменять. Где можно их приобрести?

Это можно сделать в официальном магазине Aliexpress или в местном магазине, где вы купили сам пылесос.

Решение купить самоочищающийся робот-пылесос Roidmi EVA сделает вашу квартиру чище и привлекательнее.
#roidmi
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