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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Смартфоны и планшеты Doogee V30, S99 и T20 поступили в продажу по сниженным ценам
Doogee предлагает рождественские скидки на три устройства
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До католического Рождества остаётся меньше недели и в честь этого события китайский производитель мобильной электроники Doogee предлагает внушительные скидки. Известная своими защищёнными смартфонами компания предлагает стать обладателями устройств Doogee V30, S99 и T20 по сниженным ценам.

Смартфон Doogee V30: идеальный дизайн, eSIM, флагманская система на чипе и внушительный аккумулятор ёмкостью 10800 мАч
  • Магазины: AliExpress и DoogeeMall.
  • Первоначальная цена: $399.
  • Глобальная стартовая цена (ограниченное по времени предложение): $279.
  • Период проведения акции: 22-23 декабря.
ПРИМЕЧАНИЕ. Скидка действует только в магазине AliExpress. Посетите doogeemall.com, чтобы узнать о скидках там.



После V10 2021 года и V20 начала 2022 года модель Doogee V30 представляет собой очередной защищённый флагманский смартфон с поддержкой сетей 5G. Это первый и пока единственный защищённый аппарат с поддержкой электронных SIM-карт (функцией eSIM). Это означает возможность быстро менять SIM-карты во время путешествий. Аккумулятор ёмкостью 10800 мАч является другим достоинством устройства на фоне конкурентов. Для зарядки в комплект поставки входит сверхбыстрое зарядное устройство мощностью 66 Вт.

Работает смартфон на 8-ядерном процессоре MediaTek Dimensity 900, произведённом на техпроцессе 6 нм TMSC. Минимальная конфигурация памяти равна 8 ГБ + 256 ГБ. Виртуальная память добавляет ещё 7 ГБ, а карта памяти microSD может принести дополнительные 2 ТБ дискового пространства.



Основная камера на V30 обладает разрешением 108 Мп. Есть также камера ночного видения 20 Мп и сверхширокоугольная 16 Мп. Разрешение передней камеры от Sony составляет 32 Мп. Спереди находится экран с диагональю 6,58 дюйма с частотой обновления 120 Гц, по сторонам от него два стереодинамика со стандартом Hi-Res для наилучшего качества звука.

V30, как и полагается защищённому смартфону, отвечает требованиям сертификатов IP68 и IP69K. Ещё он сертифицирован по стандарту MIL-STD-819H. Среди прочих характеристик NFC, двухдиапазонный GPS L1 + L5, стекло Corning Gorilla Glass 5 и система Android 12.

Doogee S99: лучший набор камер у защищённых смартфонов, в том числе основная 108 Мп и камера ночного видения 64 Мп плюс быстрый процессор
  • Магазины: AliExpress и DoogeeMall.
  • Первоначальная цена: $329.
  • Глобальная стартовая цена (ограниченное по времени предложение): $179.
  • Период проведения акции: 22-23 декабря.
ПРИМЕЧАНИЕ. Скидка действует только в магазине AliExpress. Посетите doogeemall.com, чтобы узнать о скидках там.



Doogee ранее уже выпускала несколько впечатляющих устройств линейки S. Очередным и одним из лучших её представителей становится смартфон Doogee S99. Его отличительной чертой является камера с разрешением 108 Мп, камера ночного видения 64 Мп и передняя камера 32 Мп.



Основная камера способна выдавать отличные снимки с высоким уровнем детализации. Камера 64 Мп умеет снимать чёткие фотографии на расстоянии 20 м в полной темноте. Передняя камера 32 Мп снимает потрясающие селфи, которыми не стыдно поделиться в Instagram.

Ёмкость аккумулятора этой модели составляет 6000 мАч, мощность зарядного устройства 33 Вт, беспроводной зарядки 15 Вт. Экран размером 6,3 дюйма защищён стеклом Corning Gorilla Glass. Установлена операционная система Android 12.



Всё это работает с 8-ядерным процессором MediaTek G96 и памятью 8 ГБ + 128 ГБ. Оперативная память может расширяться до 15 ГБ, а хранилище увеличивается на 1 ТБ картой microSD.

Среди остальных спецификаций NFC, защита IP68 и IP69K, сертификат MIL-STD-810H, сканер отпечатков пальцев сбоку на корпусе и навигационная система с поддержкой четырёх спутников.

Doogee T20: планшет премиального уровня с экраном 10,4 дюйма 2K, сертификацией TÜV SÜD для защиты глаз и четырьмя динамиками с поддержкой Hi-Res
  • Магазины: AliExpress и DoogeeMall.
  • Первоначальная цена: $319.
  • Глобальная стартовая цена (ограниченное по времени предложение): $149.
  • Период проведения акции: 22-23 декабря.
ПРИМЕЧАНИЕ. Скидка действует только в магазине AliExpress. Посетите doogeemall.com, чтобы узнать о скидках там.



T20 становится вторым планшетом производства Doogee в этом году. Успешные продажи модели T10 мотивировали производителя развивать это направление продуктов.



Для начала, здесь есть экран размером 10,4 дюйма с разрешением 2K. Он сертифицирован как безопасный для глаз, что видно из поддержки стандарта TÜV SÜD. В состав планшета вошли четыре стереодинамика с алгоритмом smartPA, позволяющим использовать пространство корпуса для усиления громкости. Динамики соответствуют стандартам Hi-Res, что даёт возможность услышать каждый звук таким, каким он должен быть.



Doogee T20 является одним из немногих планшетов, дающих хранилище объёмом минимум 256 ГБ. Можно увеличить это значение на 1 ТБ картой microSD. Оперативной памяти минимум 8 ГБ, с виртуальной памятью она увеличивается до 15 ГБ.



Планшет работает на Android 12 с аккумулятором 8300 мАч и поддержкой зарядки 18 Вт. Используется 8-ядерный процессор Unisoc T616. В комплект поставки вошёл стилус T20 с 2048 степенями давления и магнитными контактами, которые крепят его к клавиатуре.
#doogee
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